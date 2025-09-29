Advertisement

لبنان

حادث سير على طريق عام البزالية وسقوط جرحى (صور)

Lebanon 24
29-09-2025 | 02:21
A-
A+
Doc-P-1422807-638947348578416241.jpg
Doc-P-1422807-638947348578416241.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وقع صباح اليوم الإثنين حادث سير على طريق عام البزالية ما أدى إلى سقوط جرحى تم نقلهم إلى المستشفى للمعالجة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
Advertisement
 
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
حادث سير مروّع عند مدخل صور.. وسقوط جرحى
lebanon 24
29/09/2025 13:11:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: حادث سير مروع في خلدة وسقوط جرحى
lebanon 24
29/09/2025 13:11:51 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث سير على أوتوستراد الزلقا.. وسقوط 3 جرحى
lebanon 24
29/09/2025 13:11:51 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث سير في بشامون وسقوط جرحى
lebanon 24
29/09/2025 13:11:51 Lebanon 24 Lebanon 24

صباح اليوم

لبنان 24

لبنان

بزال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:26 | 2025-09-29
06:00 | 2025-09-29
05:47 | 2025-09-29
05:45 | 2025-09-29
05:44 | 2025-09-29
05:39 | 2025-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24