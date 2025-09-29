Advertisement

لبنان

بعد مرور عام على استشهاده.. أهالي غزة يُخلّدون ذكرى السيد نصرالله

Lebanon 24
29-09-2025 | 03:10
A-
A+
Doc-P-1422831-638947377911059857.jpg
Doc-P-1422831-638947377911059857.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بمناسبة مرور عام على استشهاده، خلّد أهالي غزة ذكرى الأمين العام لحزب الله الراحل السيد حسن نصرالله عبر جداريات فنية في شوارع القطاع ورسمة رملية على شاطئ البحر، في لوحة وفاء تؤكد حضوره في وجدانهم وإسناده لهم.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير العمل محمد حيدر سيمثل رئيس الحكومة نواف سلام في مراسم إحياء ذكرى استشهاد السيد حسن نصرالله (الجديد)
lebanon 24
29/09/2025 13:12:31 Lebanon 24 Lebanon 24
من سيمثل رئيس الحكومة في مراسم إحياء ذكرى استشهاد نصرالله؟
lebanon 24
29/09/2025 13:12:31 Lebanon 24 Lebanon 24
للمشاركة في ذكرى اغتيال نصرالله.. لاريجاني من بيروت: اتضح صدق ما كان يقوله السيد نصرالله
lebanon 24
29/09/2025 13:12:31 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة من المفتي قبلان في الذكرى الأولى لاستشهاد السيد نصر الله
lebanon 24
29/09/2025 13:12:31 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

السيد حسن نصرالله

السيد حسن نصرالل

السيد نصرالله

السيد حسن نصر

الأمين العام

حسن نصرالله

سيد حسن نصر

شاطئ البحر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:26 | 2025-09-29
06:09 | 2025-09-29
06:00 | 2025-09-29
05:47 | 2025-09-29
05:45 | 2025-09-29
05:44 | 2025-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24