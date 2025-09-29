بشأن نزع التعديات.. هذا ما أعلنته كهرباء لبنان

Advertisement

أعلنت انه وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية بمساواة كافة المواطنين بالحقوق والواجبات، وضمن إطار المحافظة على التوازن المالي لمؤسسة في هذا القطاع والحيوي، تأمين الاكتفاء الذاتي، وهو ما يتماشى مع مطلب أغلبية المواطنين ومع متطلبات الدول والمنظمات الدولية المانحة، من أجل إعادة توزيع الكهربائي بشكل عادل وملحوظ على كافة الأراضي ،تعلن مؤسسة كهرباء بأنها بدأت تفعيل حملات نزع التعديات عن الشبكة الكهربائية على كافة الأراضي اللبنانية، وذلك للحد من الهدر غير الفني الناجم عن هذه التعديات على الشبكة، بمؤازرة من القوى الأمنية، مشكورة، حيث تقتضي الحاجة،وستقوم المؤسسة بتسطير محاضر ضبط بحق كافة المخالفين والمعتدين، دون استثناء، كما ستقوم بالادعاء أمام المختص على كل من يتخلف منهم عن تسوية أوضاعه أو يقوم بإعادة المخالفة والاعتداء مرة أخرى.وإذ تهيب المؤسسة بكافة المواطنين التعاون في تسهيل عمل فرق حملات نزع التعديات لديها، فهي تنوّه بما لهذه الحملات من مردود إيجابي على تحسّن التغذية بالتيار الكهربائي وحفاظاً على ديمومة واستمرارية هذا القطاع الحيوي والرئيسي للجميع، وهي سوف نتائج هذه الحملات من خلال نشرات دورية، ليكون بمقدور العامة تتبّع مدى تطوّر وتحسّن الأمور على هذا الصعيد.