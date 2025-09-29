Advertisement

لبنان

بشأن نزع التعديات.. هذا ما أعلنته كهرباء لبنان

Lebanon 24
29-09-2025 | 03:14
أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان انه وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية بمساواة كافة المواطنين بالحقوق والواجبات، وضمن إطار المحافظة على التوازن المالي لمؤسسة كهرباء لبنان في هذا القطاع الرئيسي والحيوي، تأمين الاكتفاء الذاتي، وهو ما يتماشى مع مطلب أغلبية المواطنين ومع متطلبات الدول والمنظمات الدولية المانحة، من أجل إعادة توزيع التيار الكهربائي بشكل عادل وملحوظ على كافة الأراضي اللبنانية،
تعلن مؤسسة كهرباء لبنان بأنها بدأت تفعيل حملات نزع التعديات عن الشبكة الكهربائية على كافة الأراضي اللبنانية، وذلك للحد من الهدر غير الفني الناجم عن هذه التعديات على الشبكة، بمؤازرة من القوى الأمنية، مشكورة، حيث تقتضي الحاجة،
وستقوم المؤسسة بتسطير محاضر ضبط بحق كافة المخالفين والمعتدين، دون استثناء، كما ستقوم بالادعاء أمام القضاء المختص على كل من يتخلف منهم عن تسوية أوضاعه أو يقوم بإعادة المخالفة والاعتداء مرة أخرى.
وإذ تهيب المؤسسة بكافة المواطنين التعاون في تسهيل عمل فرق حملات نزع التعديات لديها، فهي تنوّه بما لهذه الحملات من مردود إيجابي على تحسّن التغذية بالتيار الكهربائي وحفاظاً على ديمومة واستمرارية هذا القطاع الحيوي والرئيسي للجميع، وهي سوف تعلن عن نتائج هذه الحملات من خلال نشرات دورية، ليكون بمقدور العامة تتبّع مدى تطوّر وتحسّن الأمور على هذا الصعيد.
مؤسسة كهرباء لبنان

كهرباء لبنان

اللبنانية

القضاء ا

تعلن عن

الرئيسي

التيار

القضاء

