لبنان

عن الإنتخابات.. ماذا قال عدوان؟

Lebanon 24
29-09-2025 | 04:47
قال عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب جورج عدوان إنه "يجب وضع قانون الإنتخاب المُعجل المكرر على جدول أعمال الهيئة العامة في البرلمان".
وفي تصريح صحفي، قال عدوان: "فلنؤمن أقلّه حصول الانتخابات وبعدها ندرس القوانين الأخرى ولذلك نحن نعلق مشاركتنا في اجتماعات اللجنة الفرعية التي تبحث قوانين الانتخاب".

النائب جورج عدوان

اجتماعات اللجنة

اللجنة الفرعية

الهيئة العامة

جورج عدوا

البرلمان

الجمهوري

06:58 | 2025-09-29
08:27 | 2025-09-29
08:26 | 2025-09-29
08:00 | 2025-09-29
07:57 | 2025-09-29
07:47 | 2025-09-29
