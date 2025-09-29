"الكتائب" تنسحب من الجلسة… والجميّل: ما يجري إقصاء للمغتربين

" " الجميّل، انسحاب كتلته من جلسة مجلس النواب، اعتراضًا على عدم إدراج اقتراح تعديل النيابية على جدول الأعمال.

وقال الجميّل من المجلس إن "جلسة اليوم تُشكّل ضربة قاضية وإقصاءً للمغتربين اللبنانيين، بمجرد أنّنا لا نبحث في الموضوع ولا نجد حلاً للتصويت سواء لستة نواب مخصّصين للاغتراب أو ضمن المقاعد الـ128".



وأضاف: "العملية تفترض طرح الاقتراح للتصويت، ونحن مستعدون لتحمّل النتيجة، لكن أن يُمنع فهذا أمر غير مقبول"، محذرًا من أن عدم مناقشة القانون قد يؤدي إلى " على حق المغتربين في التصويت، وفتح الباب أمام تأجيل الانتخابات أو إجرائها من دون مشاركة الانتشار اللبناني".



وشدّد الجميّل على أنّ حزبه لا يريد خسارة "التأثير الإيجابي لأصوات المغتربين باتجاه بناء الدولة"، معتبرًا أن الانسحاب من الجلسة هو رسالة تعبّر عن خطورة ما يحصل.