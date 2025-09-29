Advertisement

لبنان

عون تسلّم دعوة من نظيره البرازيلي لحضور قمة المناخ بالأمازون

Lebanon 24
29-09-2025 | 05:20
تسلم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من سفير البرازيل في لبنان Tarcísio Costa، رسالة خطيّة من الرئيس البرازيلي Luiz Inácio Lula da silva، تضمّنت دعوته إلى حضور "قمة المناخ" التي ستُعقد في مدينة بيليم بمنطقة الأمازون في 6 و7 تشرين الثاني المقبل، وذلك لمناقشة قضايا أساسية في مفاوضات المناخ.
