28
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
26
o
زحلة
27
o
بعلبك
13
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عون تسلّم دعوة من نظيره البرازيلي لحضور قمة المناخ بالأمازون
Lebanon 24
29-09-2025
|
05:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
تسلم رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
من سفير
البرازيل
في
لبنان
Tarcísio Costa، رسالة خطيّة من الرئيس البرازيلي Luiz Inácio Lula
da silva
، تضمّنت دعوته إلى حضور "قمة المناخ" التي ستُعقد في مدينة بيليم بمنطقة
الأمازون
في 6 و7 تشرين الثاني المقبل، وذلك لمناقشة قضايا أساسية في مفاوضات المناخ.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون تسلّم دعوة لحضور قداس إعلان قداسة المطران مالويان
Lebanon 24
الرئيس عون تسلّم دعوة لحضور قداس إعلان قداسة المطران مالويان
29/09/2025 15:39:14
29/09/2025 15:39:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أكسيوس: البيت الأبيض أرسل دعوات لحضور قمة عربية إسلامية مع ترامب في نيويورك الثلاثاء
Lebanon 24
أكسيوس: البيت الأبيض أرسل دعوات لحضور قمة عربية إسلامية مع ترامب في نيويورك الثلاثاء
29/09/2025 15:39:14
29/09/2025 15:39:14
Lebanon 24
Lebanon 24
عون يغادر الى قمة قطر: تضامن ودعوة لوحدة الموقف العربي
Lebanon 24
عون يغادر الى قمة قطر: تضامن ودعوة لوحدة الموقف العربي
29/09/2025 15:39:14
29/09/2025 15:39:14
Lebanon 24
Lebanon 24
عون يستقبل نظيره القبرصي ويدعو إلى تعزيز التعاون بين لبنان والاتحاد الأوروبي
Lebanon 24
عون يستقبل نظيره القبرصي ويدعو إلى تعزيز التعاون بين لبنان والاتحاد الأوروبي
29/09/2025 15:39:14
29/09/2025 15:39:14
Lebanon 24
Lebanon 24
العماد جوزاف عون
جوزاف عون
مدينة بيل
da silva
البرازيل
الجمهوري
الأمازون
جمهورية
تابع
قد يعجبك أيضاً
قانون الانتخاب يشعل جلسة البرلمان.. إنسحابات "طيّرت النصاب" وجلسة أخرى غداً
Lebanon 24
قانون الانتخاب يشعل جلسة البرلمان.. إنسحابات "طيّرت النصاب" وجلسة أخرى غداً
06:58 | 2025-09-29
29/09/2025 06:58:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مرفأ بيروت يعزز معايير السلامة
Lebanon 24
مرفأ بيروت يعزز معايير السلامة
08:27 | 2025-09-29
29/09/2025 08:27:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الكسليك.. الأولى في لبنان بحثيًا وفق تصنيف عالمي!
Lebanon 24
الكسليك.. الأولى في لبنان بحثيًا وفق تصنيف عالمي!
08:26 | 2025-09-29
29/09/2025 08:26:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سيحضر لبنان على طاولة ترامب – نتنياهو؟
Lebanon 24
هل سيحضر لبنان على طاولة ترامب – نتنياهو؟
08:00 | 2025-09-29
29/09/2025 08:00:20
Lebanon 24
Lebanon 24
البركس من البقاع.. إقفال المحطات غبر القانونية
Lebanon 24
البركس من البقاع.. إقفال المحطات غبر القانونية
07:57 | 2025-09-29
29/09/2025 07:57:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما سيحصل إذا لم يُحصَر السلاح بيد الشرعية
Lebanon 24
هذا ما سيحصل إذا لم يُحصَر السلاح بيد الشرعية
09:01 | 2025-09-28
28/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الدفع للمودعين... إليكم آخر ما كشفه وزير الماليّة
Lebanon 24
عن الدفع للمودعين... إليكم آخر ما كشفه وزير الماليّة
08:49 | 2025-09-28
28/09/2025 08:49:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"حدث استثنائي في الشرق الأوسط" تحدث عنه ترامب.. فما القصة؟
Lebanon 24
"حدث استثنائي في الشرق الأوسط" تحدث عنه ترامب.. فما القصة؟
12:56 | 2025-09-28
28/09/2025 12:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"قائد حزب الله الخفي".. تقريرٌ يسردُ قصّته!
Lebanon 24
"قائد حزب الله الخفي".. تقريرٌ يسردُ قصّته!
15:00 | 2025-09-28
28/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاض في درجات الحرارة وتساقط أمطار.. إليكم حال الطقس للأيام المقبلة
Lebanon 24
انخفاض في درجات الحرارة وتساقط أمطار.. إليكم حال الطقس للأيام المقبلة
15:28 | 2025-09-28
28/09/2025 03:28:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:58 | 2025-09-29
قانون الانتخاب يشعل جلسة البرلمان.. إنسحابات "طيّرت النصاب" وجلسة أخرى غداً
08:27 | 2025-09-29
مرفأ بيروت يعزز معايير السلامة
08:26 | 2025-09-29
الكسليك.. الأولى في لبنان بحثيًا وفق تصنيف عالمي!
08:00 | 2025-09-29
هل سيحضر لبنان على طاولة ترامب – نتنياهو؟
07:57 | 2025-09-29
البركس من البقاع.. إقفال المحطات غبر القانونية
07:47 | 2025-09-29
إيهاب حمادة: سنبقى أوفياء لدماء السيد ولن نسمح بالفتنة الداخلية
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
29/09/2025 15:39:14
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
29/09/2025 15:39:14
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
29/09/2025 15:39:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24