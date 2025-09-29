عون تسلّم دعوة من نظيره البرازيلي لحضور قمة المناخ بالأمازون

تسلم رئيس الجمهورية من سفير في Tarcísio Costa، رسالة خطيّة من الرئيس البرازيلي Luiz Inácio Lula ، تضمّنت دعوته إلى حضور "قمة المناخ" التي ستُعقد في مدينة بيليم بمنطقة في 6 و7 تشرين الثاني المقبل، وذلك لمناقشة قضايا أساسية في مفاوضات المناخ.

Advertisement