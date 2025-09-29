مؤسسة شراكة النّهضة اللبنانية - الأميركية تكرّم "ملتقى التأثير المدني"

كرّمت موسَّسة شراكة النّهضة اللُّبنانيَّة - الأميركيَّة (LARP) ملتقى التأثير المدني (CIH)، وذلك في حفل أقيم للمناسبة في يوم السبت الماضي.

وجاء هذا التكريم تثميناً لجهود المتلقى في تعزيز روح التنسيق بين الإغتراب اللّبناني والمقيمين من أجل إرساء دولة المواطنة، والدّستور، والسّيادة.

وأيضاً، جرى منح الدكتور ، المدير التنفيذي للملتقى، جائزة التميُّز في خدمة الإغتراب.