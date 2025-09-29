Advertisement

لبنان

مؤسسة شراكة النّهضة اللبنانية - الأميركية تكرّم "ملتقى التأثير المدني"

Lebanon 24
29-09-2025 | 05:35
كرّمت موسَّسة شراكة النّهضة اللُّبنانيَّة - الأميركيَّة (LARP) ملتقى التأثير المدني (CIH)، وذلك في حفل أقيم للمناسبة في فندق فينيسيا يوم السبت الماضي.
وجاء هذا التكريم تثميناً لجهود المتلقى في تعزيز روح التنسيق بين الإغتراب اللّبناني والمقيمين من أجل إرساء دولة المواطنة، والدّستور، والسّيادة. 
 
 
وأيضاً، جرى منح الدكتور زياد الصائغ، المدير التنفيذي للملتقى، جائزة التميُّز في خدمة الإغتراب.
 
 
وخلال الحفل، تسلم الدكتور عبد السلام حاسبيني جائزة الملتقى وأيضاً الجائزة الممنوحة للصائغ نيابة عنه.
 
 
 
