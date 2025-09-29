Advertisement

لبنان

أبي رميا: أستبعد التوافق على قانون انتخاب موحّد وكل فريق يهتم بحساباته

Lebanon 24
29-09-2025 | 06:33
قال النائب سيمون أبي رميا إنَّ "النقاش الذي يحصلُ بين النواب والكتل حول قانون الإنتخاب ليس نابعاً من المصلحة العامة"، مُعتبراً أنَّ "كل فريق سياسيّ يهتمُّ بحساباته الخاصَّة".
وفي تصريحٍ له من مجلس النواب، اليوم الإثنين، قال أبي رميا: "أستبعد التوافق على قانون انتخاب موحّد، وأطلب احترام الأصول القانونية والعودة إلى الهيئة العامة لمجلس النواب للنقاش، من أجل تفادي تأجيل الإنتخابات إلى أجلٍ غير مسمّى".

الهيئة العامة لمجلس النواب

الهيئة العامة

سيمون أبي

أبي رميا

النقاش

ش الذي

رميا

