أبي رميا: أستبعد التوافق على قانون انتخاب موحّد وكل فريق يهتم بحساباته

قال النائب إنَّ " الذي يحصلُ بين النواب والكتل حول قانون الإنتخاب ليس نابعاً من المصلحة العامة"، مُعتبراً أنَّ "كل فريق سياسيّ يهتمُّ بحساباته الخاصَّة".

وفي تصريحٍ له من مجلس النواب، اليوم الإثنين، قال : "أستبعد التوافق على قانون انتخاب موحّد، وأطلب احترام الأصول القانونية والعودة إلى للنقاش، من أجل تفادي تأجيل الإنتخابات إلى أجلٍ غير مسمّى".

