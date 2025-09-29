Advertisement

لبنان

إيهاب حمادة: سنبقى أوفياء لدماء السيد ولن نسمح بالفتنة الداخلية

Lebanon 24
29-09-2025 | 07:47
شدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة على أنّ "حبنا لسيد شهداء الأمة، الشهيد الأقدس السيد حسن نصرالله، يعني الثبات في المواجهة مهما بلغت الضغوط والتضحيات"، مؤكداً أنّ "المقاومة باقية على العهد وعلى جهوزيتها لمنع العدو من استباحة الأرض والوطن".
كلام حمادة جاء خلال احتفال أقيم في قاعة مجمع سيد الشهداء في بلدة القصر – قضاء الهرمل، لمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين، ولتكريم الشهيد المجاهد حسن أكرم قطايا.

وأشار حمادة إلى أنّ "المسؤولية الوطنية تفرض التعاطي مع الشأن الداخلي بوعي وحكمة، لأننا الأحرص على السلم الأهلي، ولن نسمح لأي طرف داخلي أو خارجي بجرّ البلد إلى صدام داخلي، مهما حاولوا النفخ في أبواق الفتنة أو تقديم أوراق اعتماد إلى مشغليهم".

الاحتفال شهد مشاركة واسعة من الأهالي والفعاليات الاجتماعية والحزبية وعوائل الشهداء. وقد ألقى نجل الشهيد حسن أكرم قطايا كلمة مؤثرة باسم العائلة، جدّد فيها العهد بالسير على نهج والده والتمسّك بخيار المقاومة. واختتم اللقاء بمجلس عزاء حسيني تلاه الشيخ طلال المسمار.
 
