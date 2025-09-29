إيهاب حمادة: سنبقى أوفياء لدماء السيد ولن نسمح بالفتنة الداخلية

Advertisement

شدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب أنّ "حبنا لسيد الأمة، الشهيد الأقدس ، يعني الثبات في المواجهة مهما بلغت الضغوط والتضحيات"، مؤكداً أنّ " باقية على وعلى جهوزيتها لمنع العدو من استباحة الأرض والوطن".كلام جاء خلال احتفال أقيم في قاعة مجمع سيد في بلدة – قضاء ، لمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيد والسيد هاشم صفي الدين، ولتكريم الشهيد المجاهد حسن أكرم قطايا.وأشار حمادة إلى أنّ "المسؤولية الوطنية تفرض التعاطي مع الشأن الداخلي بوعي وحكمة، لأننا الأحرص على السلم الأهلي، ولن نسمح لأي طرف داخلي أو خارجي بجرّ البلد إلى صدام داخلي، مهما حاولوا النفخ في أبواق الفتنة أو تقديم أوراق اعتماد إلى مشغليهم".الاحتفال شهد مشاركة واسعة من الأهالي والفعاليات الاجتماعية والحزبية وعوائل الشهداء. وقد ألقى نجل الشهيد حسن أكرم قطايا كلمة مؤثرة باسم العائلة، جدّد فيها العهد بالسير على نهج والده والتمسّك بخيار المقاومة. واختتم اللقاء بمجلس عزاء حسيني تلاه الشيخ طلال المسمار.