البركس من البقاع.. إقفال المحطات غبر القانونية



Advertisement

وبحسب بيان النقابة، تطرق الوفد الى "الكتاب الموجه من والمياه الى والبلديات - رقم صادر 431/ص - الذي تطلب فيه "اقفال القائمة بدون مصوغ قانوني، متمنيا على المحافظ اعطاء اصحاب المحطات مهلة كافية لغاية 30 حزيران 2026 للتقدم بملفاتهم وتسهيل الامور امامهم وتسريع معاملاتهم، إن لناحية تجديد رخص الاستثمار أو تسوية أوضاع قانونية البناء للحصول على تراخيص نهائية ورسمية". زار وفد من لنقابة اصحاب محطات المحروقات برئاسة الدكتور ، محافظ القاضي كمال ابوجودة حيث اطلع منه على مواضيع تتعلق بمحطات المحروقات في البقاع.وبحسب بيان النقابة، تطرق الوفد الى "الكتاب الموجه من والمياه الى والبلديات - رقم صادر 431/ص - الذي تطلب فيه "اقفال القائمة بدون مصوغ قانوني، متمنيا على المحافظ اعطاء اصحاب المحطات مهلة كافية لغاية 30 حزيران 2026 للتقدم بملفاتهم وتسهيل الامور امامهم وتسريع معاملاتهم، إن لناحية تجديد رخص الاستثمار أو تسوية أوضاع قانونية البناء للحصول على تراخيص نهائية ورسمية".

كما طلب "السماح للمحطات التي تكون خلال هذه الفترة قد تقدمت بملف تسوية وترخيص أو طلب تجديد رخصة استثمار، متابعة عملها طبيعيا لحين الانتهاء من معاملات الترخيص. كما طالبه بالتشدد عند اعطاء تراخيص محطات محروقات جديدة، بتطبيق شرط المسافة المفروضة في المرسوم 5509 وهي 800 متر شعاع دائري"

مصرا على "واجب وضع حد لانتشار خزانات تخزين المحروقات ومغاسل السيارات ومحال غيار الزيت خارج المحطات وضرورة اقفالها".



وعقب الاجتماع، ناشد البركس جميع اصحاب المحطات غير المرخصة، "العمل على تسوية اوضاع محطاتهم والتقدم بالملفات المطلوبة باسرع وقت للاستفادة من الفرصة المعطاة لهم ومن قانون التسويات الساري المفعول للاستحصال على التراخيص القانونية اللازمة".