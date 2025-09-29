Advertisement

الخازن بعد لقائه عون.. دعم للرئاسة والجيش أساس الاستقرار

Lebanon 24
29-09-2025 | 08:47
أكد النائب فريد هيكل الخازن، عقب لقائه الرئيس جوزاف عون في قصر بعبدا، وقوفه إلى جانب الرئاسة في مسار بناء دولة قوية قائمة على الإصلاح والقانون، معلناً دعمه للمهام التي يقوم بها الرئيس تطبيقاً لخطاب القسم.
وأشار الخازن إلى متابعته جولة الرئيس عون في نيويورك، واصفاً إياها بالفعالة، إذ أظهرت أن الأجواء الدولية تجاه لبنان إيجابية، وأن الملفات الأساسية قيد المعالجة، وسط تأكيد الغرب دعمه لعمل الرئيس والحكومة.

وفي ما خص قانون الانتخاب، شدّد الخازن على ضرورة إيجاد حلول عملية للمشاكل التقنية التي تعترضه، مع الالتزام بالمهل الدستورية لإجراء الانتخابات في موعدها.

وختم بالتأكيد أن الجيش يبقى الركيزة الجامعة للاستقرار وتجسيد وحدة الدولة، محذراً من أي مساس به، باعتباره المؤسسة التي تصون الوطن وتحميه.
 
