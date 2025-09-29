Advertisement

لبنان

تحذير في لبنان.. "رواتب خيالية" لوظائف وهمية!

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
29-09-2025 | 15:04
تلقى مواطنون مؤخراً إعلانات عبر مواقع التواصل الإجتماعي تقدّم وظائف وهميّة تحت عنوان شركات معروفة ومرتبطة بروابط غير حقيقية وتحمل فيروسات الكترونيّة.
وتبيّن أن تلك الإعلانات تُظهر رواتب مغرية بالدولار الأميركي، فيما التفاصيل لا تُكشف إلا بعد الضغط على الرابط.
 

وحذر خبير تقني عبر "لبنان24" من الضغط على تلك الروابط خصوصاً أنها قد تحتوي على برمجيات ضارّة بالهواتف، ما قد يؤدي إلى قرصنة الأجهزة وسرقة المعلومات منها.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

