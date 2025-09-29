تحذير في لبنان.. "رواتب خيالية" لوظائف وهمية!

تلقى مواطنون مؤخراً إعلانات عبر مواقع التواصل الإجتماعي تقدّم وظائف وهميّة تحت عنوان شركات معروفة ومرتبطة بروابط غير حقيقية وتحمل فيروسات الكترونيّة.

وتبيّن أن تلك الإعلانات تُظهر رواتب مغرية بالدولار الأميركي، فيما التفاصيل لا تُكشف إلا بعد الضغط على الرابط.