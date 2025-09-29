Advertisement

لبنان

في طرابلس.. إشكال وسقوط جريح

Lebanon 24
29-09-2025 | 16:20
وقع إشكال في محلة ساحة الأسمر - التبانة في طرابلس، تطور الى اطلاق نار نتج عنه سقوط جريح ويدعى "م.ر".
وعلى الفور، جرى إسعاف المُصاب ونقله الى المستشفى الاسلامي للعلاج.


وعلى الفور، توجهت قوة من الجيش الى المكان وفرضت طوقاً أمنياً، فيما العمل جارٍ على تعقب مطلق النار تمهيداً لتوقيفه.
 
 
 
