25
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
23
o
صيدا
26
o
جونية
21
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
7
o
بشري
18
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
في طرابلس.. إشكال وسقوط جريح
Lebanon 24
29-09-2025
|
16:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقع إشكال في محلة ساحة
الأسمر
-
التبانة
في
طرابلس
، تطور الى اطلاق نار نتج عنه سقوط جريح ويدعى "م.ر".
Advertisement
وعلى الفور، جرى إسعاف المُصاب ونقله الى المستشفى
الاسلامي
للعلاج.
وعلى الفور، توجهت قوة من الجيش الى المكان وفرضت طوقاً أمنياً، فيما العمل جارٍ على تعقب مطلق النار تمهيداً لتوقيفه.
مواضيع ذات صلة
في طرابلس... إشكالان وسقوط جرحى
Lebanon 24
في طرابلس... إشكالان وسقوط جرحى
30/09/2025 03:00:55
30/09/2025 03:00:55
Lebanon 24
Lebanon 24
اشكال في عكار.. تلاسن وتضارب وسقوط جريح
Lebanon 24
اشكال في عكار.. تلاسن وتضارب وسقوط جريح
30/09/2025 03:00:55
30/09/2025 03:00:55
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط جرحى.. إشكال كبير داخل مطعم في طبرجا
Lebanon 24
سقوط جرحى.. إشكال كبير داخل مطعم في طبرجا
30/09/2025 03:00:55
30/09/2025 03:00:55
Lebanon 24
Lebanon 24
جريح في اشكال بين شخصين في صيدا
Lebanon 24
جريح في اشكال بين شخصين في صيدا
30/09/2025 03:00:55
30/09/2025 03:00:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الاسلامي
الاسلام
التبانة
الأسمر
الاسل
بانت
تابع
قد يعجبك أيضاً
إتصالات الإئتلافات بدأت
Lebanon 24
إتصالات الإئتلافات بدأت
17:24 | 2025-09-29
29/09/2025 05:24:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائية
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائية
16:55 | 2025-09-29
29/09/2025 04:55:28
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف 4 شبان في البترون.. هذا ما ضُبط بحوزتهم
Lebanon 24
توقيف 4 شبان في البترون.. هذا ما ضُبط بحوزتهم
16:55 | 2025-09-29
29/09/2025 04:55:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بلبلة في الجنوب.. ما حقيقة دخول "درونات" إلى المنازل؟
Lebanon 24
بلبلة في الجنوب.. ما حقيقة دخول "درونات" إلى المنازل؟
16:49 | 2025-09-29
29/09/2025 04:49:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"تحرك إنتخابي" بدأ.. اجتماعات متنقلة
Lebanon 24
"تحرك إنتخابي" بدأ.. اجتماعات متنقلة
15:50 | 2025-09-29
29/09/2025 03:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر من الضاحية.. إتصال يثير بلبلة!
Lebanon 24
آخر خبر من الضاحية.. إتصال يثير بلبلة!
11:27 | 2025-09-29
29/09/2025 11:27:59
Lebanon 24
Lebanon 24
من مجلس النواب.. بشرى للمتقاعدين في القطاع العام
Lebanon 24
من مجلس النواب.. بشرى للمتقاعدين في القطاع العام
06:00 | 2025-09-29
29/09/2025 06:00:30
Lebanon 24
Lebanon 24
العد العكسي على قناة الـOTV.. اليكم القصة كاملة
Lebanon 24
العد العكسي على قناة الـOTV.. اليكم القصة كاملة
03:15 | 2025-09-29
29/09/2025 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامي يتعرّض لحروق بالغة وزوجته حالتها حرجة.. هذا ما حصل معهما (صورة)
Lebanon 24
إعلامي يتعرّض لحروق بالغة وزوجته حالتها حرجة.. هذا ما حصل معهما (صورة)
02:27 | 2025-09-29
29/09/2025 02:27:55
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تسحب ورقة الدعم من الجيش؟
Lebanon 24
هل تسحب ورقة الدعم من الجيش؟
10:00 | 2025-09-29
29/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:24 | 2025-09-29
إتصالات الإئتلافات بدأت
16:55 | 2025-09-29
مقدمات النشرات المسائية
16:55 | 2025-09-29
توقيف 4 شبان في البترون.. هذا ما ضُبط بحوزتهم
16:49 | 2025-09-29
بلبلة في الجنوب.. ما حقيقة دخول "درونات" إلى المنازل؟
15:50 | 2025-09-29
"تحرك إنتخابي" بدأ.. اجتماعات متنقلة
15:04 | 2025-09-29
تحذير في لبنان.. "رواتب خيالية" لوظائف وهمية!
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
30/09/2025 03:00:55
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
30/09/2025 03:00:55
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
30/09/2025 03:00:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24