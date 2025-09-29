Advertisement

لبنان

توقيف 4 شبان في البترون.. هذا ما ضُبط بحوزتهم

Lebanon 24
29-09-2025 | 16:55
تمكّنت دورية من عناصر شرطة بلدية البترون، من توقيف 4 أشخاص وهم: "م.ع" وشقيقه "ز.ع" و "ع.إ" و "ر.ا"  وذلك عند مدخل ميناء الصيادين.
وخلال عملية التفتيش، ضبطت بحوزتهم كمية من حشيشة الكيف وحبوب مخدرة.


وعلى الأثر، جرى اقتياد الموقوفين مع المضبوطات وتسليمهم إلى فصيلة درك البترون لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
 
 
 
