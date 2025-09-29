توقيف 4 شبان في البترون.. هذا ما ضُبط بحوزتهم

تمكّنت دورية من عناصر شرطة بلدية ، من توقيف 4 أشخاص وهم: "م.ع" وشقيقه "ز.ع" و "ع.إ" و "ر.ا" وذلك عند مدخل ميناء الصيادين.

وخلال عملية التفتيش، ضبطت بحوزتهم كمية من حشيشة الكيف وحبوب مخدرة.