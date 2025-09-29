Advertisement

لبنان

"تحرك إنتخابي" بدأ.. اجتماعات متنقلة

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
29-09-2025 | 15:50
عُلم أن مجموعات من "الحراك المدني" سابقاً بدأت تنفيذ تحركات وعقد اجتماعاتٍ في مناطق مختلفة تحضيراً للانتخابات النيابية.
 
وذكرت المعلومات أنّ المساعي القائمة تهدف إلى دراسة "الأرضية الإنتخابية" والانتقال إلى تصحيح الثغرات التي ظهرت في انتخابات عام 2022 خصوصاً على "لوائح التغيير".
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

Privacy policy
