لبنان

إتصالات الإئتلافات بدأت

Lebanon 24
29-09-2025 | 17:24
بدأت إتصالات الإئتلافات في الانتخابات النيابية المقبلة، على الرغم من الأجواء الضاغطة بين الكتل النيابية حول تعديلات القانون الحالي أو السير به كما هو، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
