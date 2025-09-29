28
لبنان
اليونيفيل تصعّد موقفها: استمرار وجود اسرائيل في الجنوب يعوق انتشار الجيش
Lebanon 24
29-09-2025
|
22:14
A-
A+
استشهد شخصان في غارات إسرائيلية على الجنوب، والبقاع الشرقي، فيما جددت «
قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان
(اليونيفيل ) القول إن استمرار وجود القوات
الإسرائيلية
في جنوب البلاد يحول دون الانتشار الكامل للجيش اللبناني في المنطقة.
في غضون ذلك، قالت "اليونيفيل"إن استمرار وجود القوات الإسرائيلية في جنوب البلاد يحول دون الانتشار الكامل للجيش اللبناني في المنطقة.
وأضافت في بيان: «نقوم بتنفيذ الدوريات والإبلاغ عن انتهاكات القرار (1701)، وندعم في الوقت نفسه
الجيش اللبناني
في تنفيذ مهامه بموجب القرار وإعادة انتشاره في الجنوب، لكن مع استمرار وجود القوات الإسرائيلية داخل
لبنان
، لا يمكن تحقيق الانتشار الكامل للجيش».
