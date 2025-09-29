اليونيفيل تصعّد موقفها: استمرار وجود اسرائيل في الجنوب يعوق انتشار الجيش

Advertisement

استشهد شخصان في غارات إسرائيلية على الجنوب، والبقاع الشرقي، فيما جددت « (اليونيفيل ) القول إن استمرار وجود القوات في جنوب البلاد يحول دون الانتشار الكامل للجيش اللبناني في المنطقة.في غضون ذلك، قالت "اليونيفيل"إن استمرار وجود القوات الإسرائيلية في جنوب البلاد يحول دون الانتشار الكامل للجيش اللبناني في المنطقة.وأضافت في بيان: «نقوم بتنفيذ الدوريات والإبلاغ عن انتهاكات القرار (1701)، وندعم في الوقت نفسه في تنفيذ مهامه بموجب القرار وإعادة انتشاره في الجنوب، لكن مع استمرار وجود القوات الإسرائيلية داخل ، لا يمكن تحقيق الانتشار الكامل للجيش».