هذه خلفيات الهجوم على الجيش

كتب عماد مرمل في" الجمهورية": أوحى الهجوم العنيف الذي تعرّضت له المؤسسة العسكرية والقوى الأمنية، بأنّه أبعد من حدود أزمة فعالية صخرة الروشة، وكأنّ مسألة إضاءة الصخرة بصورتي السيدين وهاشم صفي الدين كانت مجرد ذريعة لإفراغ حمولة «القلوب المليانة » لدى البعض. وهناك من يفترض أنّ التصويب على الجيش خصوصاً، إنما يعكس في جوهره اعتراضات كامنة على خطته لحصرية السلاح، وعلى أسلوبه الهادئ في تنفيذها، خلافاً لتمنيات المستعجلين الذين يريدون منه سحب سلاح « » على إيقاعهم، حتى لو أدّى ذلك إلى مواجهة بينه وبين «الحزب » على حساب السلم الأهلي. وبعدما كان قد تولّى الردّ الفوري على الحملة ومنظميها الظاهرين والمستترين، دخل رئيس الجمهورية بنفسه على الخط، بالنظر إلى شراسة الاستهداف، مؤكّداً أنّ السلم الأهلي هو أولوية مطلقة، وأنّ من واجب الجيش والقوى الأمنية الحفاظ عليه، ومشدّداً على انّه «ليس من المقبول توجيه الانتقاد أو الاستهداف إلى المؤسستين العسكرية والأمنية، فهما خط أحمر لا يجوز المسّبه تحت أي ذريعة.»وكان لافتاً أنّ عون اختار، وفي عزّ القصف على اليرزة، أن يكرّم العماد رودولف هيكل، مقلّداً إياه الوشاح الأكبر من وسام الأرز الوطني، تقديراًلعطاءاته وللمهمّات القيادية التي يتولاها، وهو تكريم يشكّل في حدّ ذاته رسالةإلى من يهمّه الأمر، ولا ينفصل في رمزيته وتوقيته عن القرار الرئاسي بالردّ على الهجوم الذي تتعرّض له المؤسسة العسكرية.وضمن سياق متصل، أبلغ مصدر رسمي إلى «الجمهورية »، أنّ الهجوم على الجيش يندرج في إطار الضغط عليه لمحاولة دفعه إلى تنفيذ أجندات خاصة ببعض الأطراف، «وصخرة الروشة لم تكن سوى فشة خلق».ويلفت المصدر إلى أنّ هناك من لم يكن راضياً في الأساس عن الخطة التي قدّمها الجيش لحصر السلاح وعن آلية تنفيذها، «لأنّ هؤلاء يريدون أن تكون الخطة وآليتها التنفيذية مفصّلة على قياس أهوائهم ومصالحهم السياسية، حتى لو أفضى الأمر إلى وقوع فتنة داخلية».ويتساءل المصدر: «لماذا كان هؤلاء أنفسهم مسرورين من الجيش عندما رفض مواجهة الناس المشاركين في انتفاضة 17 تشرين، وعندما رفض أيضاً مواجهة المواطنين المشاركين في حراك 14 آذار، ثم غضبوا منه اليوم لأنّه امتنع عن الصدام مع شريحة شعبية التزاماً بوقوفه على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين؟ وهل يكون الجيش ممتازاً، فقط إذا ناسب حياده فريقمعين في لحظة سياسية محدّدة، ثم يغدو سيئاً إذا لم يخدم حياده هذه المصلحة او تلك في لحظة أخرى؟».ويشير المصدر الرسمي الواسع الإطلاع، إلى أنّ «الجيش ليس معنياً أصلاً على نحو مباشر بالأمن الداخلي، الذي هو من اختصاص ومسؤولية قوى الأمن بالدرجة الأولى، مع بقائه جاهزاً دائماً لمؤازرتها عند الحاجة والضرورة».ويوضح المصدر، انّه وانطلاقاً من هذه ، كان الجيش في جهوزيته الكاملة في محيط صخرة الروشة أثناء تنظيم فعالية إضاءتها بالصورتين، «لكنه لم يكن مكلّفاً لا منع تظهير الصورتين ولا إحصاء عدد الوافدين، وما إذا كانوا قد تجاوزوا سقف ال 500 شخص أم لا، وإنما كان همّه البقاء على أهبة الاستعداد لمنع الإخلال بالاستقرار وللحؤول دون أي استهداف إرهابي للاحتفال، ما تطلّب منه بذل جهد كبير في مجال التقصّي الإستخباراتي .