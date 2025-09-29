مبادرة جديدة لتوحيد "الحزب القومي"

Advertisement

كتب بيرم في" النهار": في فاعليات مؤتمريه العام والقومي اللذين عقدا يومي الجمعة والسبت الماضيين، بدا الحزب السوري القومي الاجتماعي -جناح أسعد حردان حريصاً على الإقرار بأن الحزب في أزمة انشقاق بدأت قبل نحو خمسة أعوام، وأنه مستعد للتجاوب مع أي مسعى ينهي الانقسام. وهذا أمر ميّز هذا الجناح على الآخر (جناح مركز الروشة) الذي عقد قبل أقل من ثلاثة أشهر مؤتمرا وأغفل أي حديث عن "الأزمة المقيمة".وقد تبدى ذلك في تخصيص حردان حيزاً لا بأس به من تقرير السلطة التنفيذية الفضفاض الذي ألقاه أمام المؤتمر وفق الآليات الدستورية المعمول بها لهذه المسألة بالذات، خصوصاً عندما شدد على "حماية الحزب وصون مؤسساته في مواجهة التصدعات الداخلية التي أصابته عشية تحولات كبرى شهدتها بلادنا".وفي محاولة بينة منه لتحميل الجناح الآخر تبعات استمرار واقع التشرذم الذي يعيشه الحزب من خلال عدم تجاوبه مع مساع بذلت لتوحيد الحزب، أضاف حردان: "إن مؤسسات الحزب بذلت خلال السنوات الأربع الماضية جهودا كبيرة ومضنية لاحتواء التصدع الذي أصابه بفعل التزوير الذي شاب انتخابات 13 أيلول 2020"، ودعا المؤتمرين إلى مناقشة جدية لسبل إعادة من هم خارج الانتظام إلى حضن مؤسسات حزبهم.ولإقران الكلام بالفعل، ولإظهار نفسه قابضا على زمام المبادرة، حرص حردان على أن يدفع إلى دائرة الضوء باسماء مجموعة من الشخصيات الحزبية كانت مع الجناح الآخر في بدايات الانشقاق، ثم عادت لتلتحق به.ووفق معلومات، فإن الحزب عقد مؤتمره على مرحلتين: الأولى المؤتمر العام (الجمعة) والثانية المؤتمر القومي (في اليوم التالي)، وقد حضر الأخير نحو 520 مشاركا بينهم 115 عبر الزوم ومنهم 70 مشاركا من . وبنتيجة التصويت، فاز بعضوية المجلس الأعلى (ينتخب من المؤتمر القومي) كل من: حردان، عيسى جريج، رامي قمر، كمال نادر، نصري خوري، اياد معلوف، جورج ديب، جوزف أبي نادر، فارس سعد، ، قيصر عبيد، حسن كمال الدين، وائل حسنية، صالح، نزيه . والردفاء: عبد الباسط عباس، ، ربيع الأعور، أسعد البحري ووليد الشيخ.وتشير الدلائل إلى أن حردان سيكون هو الرئيس المقبل المرجح (ينتخبه المجلس الأعلى بعد أيام)، أما رئاسة المجلس الأعلى فتترجّح بين اثنين: سمير عون وجورج ديب، وذلك بعدما اعتذر نصري خوري عن هذه المهمة لكونه ما زال يشغل منصب للمجلس الأعلى السوري - اللبناني.