في البترون.. توقيف 4 اشخاص وهذه تهمتهم

أوقفت دورية من عناصر شرطة بلدية ، في إطار الدوريات التي تقوم بها لحفظ الأمن والنظام في المدينة، 4 أشخاص هم: م.ع وشقيقه ز.ع و ع.إ و "ر.ا"، عند مدخل ميناء الصيادين، لحيازتهم كمية من حشيشة الكيف وحبوب مخدرة، واقتادتهم مع المضبوطات وسلمتهم إلى فصيلة درك البترون لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.

