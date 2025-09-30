Advertisement

لبنان

في البترون.. توقيف 4 اشخاص وهذه تهمتهم

Lebanon 24
30-09-2025 | 00:38
أوقفت دورية من عناصر شرطة بلدية البترون، في إطار الدوريات التي تقوم بها لحفظ الأمن والنظام في المدينة، 4 أشخاص هم: م.ع وشقيقه ز.ع و ع.إ و "ر.ا"، عند مدخل ميناء الصيادين، لحيازتهم كمية من حشيشة الكيف وحبوب مخدرة، واقتادتهم مع المضبوطات وسلمتهم إلى فصيلة درك البترون لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.
