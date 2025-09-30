"نائب بارز" يهمس لاحد الصحافيين: "كبّر عقلك ما في"

Advertisement

قال أحد النواب البارزين، الذي كان يتحدث عمّا جرى بالأمس من هرج ومرج في مجلس النواب بشأن "إن الجميع لا يريدون الانتخابات".وهمس لأحد الصحافيين قائلا: "كبر عقلك، أنا في ومطلع على خفايا مجلس النواب، وقد أصبحت على يقين بأن لا انتخابات في موعدها، وأن الجميع لديهم أسباب للتمديد للمجلس، بمن فيهم "السياديون" الذين يفضلون إجراؤها دون سلاح ومع اقتراع المغتربين، وهذا غير متوفر حالياً. أمّا الفريق الآخر فيريد البقاء على الوضعية الحالية من أجل لملمة نفسه والمراهنة على الوقت، كما أن رئاسة المجلس في المرحلة المقبلة هي أساس في أي تسوية انتخابية.