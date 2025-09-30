Advertisement

لبنان

"نائب بارز" يهمس لاحد الصحافيين: "كبّر عقلك ما في"

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
30-09-2025 | 01:30
Doc-P-1423308-638948181676077805.jpg
قال أحد النواب البارزين، الذي كان يتحدث عمّا جرى بالأمس من هرج ومرج في مجلس النواب بشأن قانون الانتخابات "إن الجميع لا يريدون الانتخابات".
وهمس لأحد الصحافيين قائلا: "كبر عقلك، أنا في لجنة الانتخابات ومطلع على خفايا مجلس النواب، وقد أصبحت على يقين بأن لا انتخابات في موعدها، وأن الجميع لديهم أسباب للتمديد للمجلس، بمن فيهم "السياديون" الذين يفضلون إجراؤها دون سلاح ومع اقتراع المغتربين، وهذا غير متوفر حالياً. أمّا الفريق الآخر فيريد البقاء على الوضعية الحالية من أجل لملمة نفسه والمراهنة على الوقت، كما أن رئاسة المجلس في المرحلة المقبلة هي أساس في أي تسوية انتخابية.
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

قانون الانتخابات

لجنة الانتخابات

رئاسة ال

الصحاف

ارزي

فيري

"خاص لبنان24"

