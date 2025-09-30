تقديس المطران الشهيد إغناطيوس مالويان: انتصار الإيمان على الموت



وُلد الطوباوي مالويان في مدينة ماردين في 15 نيسان 1869، في بيت متواضع تغذّى بروح الصلاة. رعى بداياته المطران ملكون ناظاريان، الذي سرعان ما لمس نبوغه وإيمانه العميق، فأرسله إلى دير سيدة بزمار البطريركي في كسروان – عام 1883. هناك، ترسّخت جذور حياته الروحية، وتفتّحت دعوته الكهنوتية على نور كلمة الله.

في 6 آب 1896، يوم "عيد التجلي"، ارتدى ثوب الكهنوت بوضع يد البطريرك اسطفانوس بطرس العاشر أزاريان. ومن بزمار إلى مصر والقسطنطينية وماردين، حمل الخادم الأمين بشرى الإنجيل بروح متقدة وحضور أبوي. وعام 1911، انتُخب رئيسًا لأساقفة أبرشية ماردين، ونال الدرجة الأسقفية من يد البطريرك بوغوص بدروس الثالث عشر ترزيان، ليبدأ مرحلة جديدة من العطاء الرسولي.

في حضن الكنيسة الجامعة، يعلو صوت الشهادة ليشهد للحق وللحياة الأبدية. هذا ما سيختبره المؤمنون مع تقديس المطران الشهيد إغناطيوس مالويان (1869 – 1915)، وهو الذي قدّم ذاته ذبيحة حبّ في زمن المجازر العثمانية، فصار علامة حيّة لانتصار الإيمان على الموت.



مسيرة تطويبه بدأت عام 1966، وتكلّلت في 2 تشرين الأول 2001، حين أعلنه القديس البابا يوحنا بولس الثاني طوباويًا في احتفال مهيب في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، حيث ارتفع اسمه في سجل الكنيسة الجامعة كشاهدٍ للحقيقة والمحبة.

واليوم، تدخل الكنيسة مرحلة جديدة من الفرح الروحي مع إعلان تقديس المطران الشهيد.



وبحسب ما يؤكد مسؤول العلاقات العامة في الأرمن الكاثوليك، شربل بسطوري عبر " "، فإن الاحتفال سيتم على مرحلتين: الأولى في روما، والثانية في لبنان. ففي 19 تشرين الأول، يُقام الاحتفال في الفاتيكان بحضور بطاركة من مختلف الكنائس الشرقية، وبمشاركة رسمية يتقدّمها رئيس الجمهورية ، إضافة إلى وفد من الكنيسة الأرثوذكسية. يتبع الاحتفال غداء رسمي، فيما يشهد اليوم الثاني لقاءً مع قداسة البابا صباحًا، وقداسًا احتفاليًا مساءً يترأسه البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان،كاثوليكوس بطريرك كيليكيا للأرمن الكاثوليك.