Advertisement

لبنان

تقديس المطران الشهيد إغناطيوس مالويان: انتصار الإيمان على الموت

نايلا عازار - Nayla Azar

|
Lebanon 24
30-09-2025 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1423313-638948184272567275.jpg
Doc-P-1423313-638948184272567275.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في حضن الكنيسة الجامعة، يعلو صوت الشهادة ليشهد للحق وللحياة الأبدية. هذا ما سيختبره المؤمنون مع تقديس المطران الشهيد إغناطيوس مالويان (1869 – 1915)، وهو الراعي الذي قدّم ذاته ذبيحة حبّ في زمن المجازر العثمانية، فصار علامة حيّة لانتصار الإيمان على الموت.
Advertisement
سيرة حياته
وُلد الطوباوي مالويان في مدينة ماردين في 15 نيسان 1869، في بيت متواضع تغذّى بروح الصلاة. رعى بداياته المطران ملكون ناظاريان، الذي سرعان ما لمس نبوغه وإيمانه العميق، فأرسله إلى دير سيدة بزمار البطريركي في كسروان – لبنان عام 1883. هناك، ترسّخت جذور حياته الروحية، وتفتّحت دعوته الكهنوتية على نور كلمة الله.
في 6 آب 1896، يوم "عيد التجلي"، ارتدى ثوب الكهنوت بوضع يد البطريرك اسطفانوس بطرس العاشر أزاريان. ومن بزمار إلى مصر والقسطنطينية وماردين، حمل الخادم الأمين بشرى الإنجيل بروح متقدة وحضور أبوي. وعام 1911، انتُخب رئيسًا لأساقفة أبرشية ماردين، ونال الدرجة الأسقفية من يد البطريرك بوغوص بدروس الثالث عشر ترزيان، ليبدأ مرحلة جديدة من العطاء الرسولي.
تميّز المطران مالويان بقداسته وحكمته، فجمع بين الرعاية الروحية والعمل الاجتماعي، حتى استحق تقدير الدولة العثمانية نفسها التي منحته أوسمة رفيعة. لكنّ القدر شاء أن يتحوّل إكليل الأرض إلى إكليل السماء: ففي 11 حزيران 1915، وسط نكبة المجازر الأرمنية، سيق المطران مع كهنة ومؤمنين إلى درب الاستشهاد. رفض أن ينكر المسيح، فأُهدي وسامًا لا يزول، هو وسام الدم والشهادة.

مسيرة تطويبه بدأت عام 1966، وتكلّلت في 2 تشرين الأول 2001، حين أعلنه القديس البابا يوحنا بولس الثاني طوباويًا في احتفال مهيب في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، حيث ارتفع اسمه في سجل الكنيسة الجامعة كشاهدٍ للحقيقة والمحبة.
واليوم، تدخل الكنيسة مرحلة جديدة من الفرح الروحي مع إعلان تقديس المطران الشهيد.

وبحسب ما يؤكد مسؤول العلاقات العامة في بطريركية الأرمن الكاثوليك، شربل بسطوري عبر "لبنان 24"، فإن الاحتفال سيتم على مرحلتين: الأولى في روما، والثانية في لبنان. ففي 19 تشرين الأول، يُقام الاحتفال في الفاتيكان بحضور بطاركة من مختلف الكنائس الشرقية، وبمشاركة رسمية يتقدّمها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، إضافة إلى وفد من الكنيسة الأرثوذكسية. يتبع الاحتفال غداء رسمي، فيما يشهد اليوم الثاني لقاءً مع قداسة البابا صباحًا، وقداسًا احتفاليًا مساءً يترأسه البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان،كاثوليكوس بطريرك كيليكيا للأرمن الكاثوليك.
Noursat | البطريرك ميناسيان غادر إلى روما
أما في لبنان، فتترافق لحظة إعلان التقديس مع احتفال في بزمار، حيث تقرع الأجراس بالتزامن مع رفع اسم المطران الشهيد إلى مصاف القديسين. وتستكمل المسيرة الروحية في 15 تشرين الثاني، بقداس شكر في حريصا يترأسه البطريرك ميناسيان، بمشاركة رسمية من وزراء ونواب وشخصيات وطنية وروحية.
الخلوة <a class='entities-links' href='/entity/1598902804/المسيحية/ar/1?utm_term=PublicFigures-المسيحية&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-المسيحية&id=115530&catid=0&pagetype=PublicFigures'>المسيحية</a> في حاريصا.. لقاء روحي وجداني بأبعاد سياسية؟!

تقديس المطران الشهيد إغناطيوس مالويان ليس حدثًا كنسيًا فحسب، بل هو شهادة متجددة على أن الإيمان أقوى من الموت، وأن الكنيسة، مهما اشتدت العواصف، تنبت فيها براعم قداسة جديدة تسقي العالم رجاءً. من ماردين إلى بزمار، من طريق الشهادة إلى مذبح التقديس، يظل المطران مالويان نجمًا يهدي شعبه إلى المسيح، ونداءً يذكّر الأجيال بأن "الدم المسفوك من أجل الإيمان، هو بذرة حياة أبدية".
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
بشأن احتفالات تقديس المطران أغناطيوس مالويان.. بيان من بطريركية الأرمن الكاثوليك
lebanon 24
30/09/2025 14:15:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تحضيرات لإعلان قداسةَ مطران الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية إغناطيوس مالويان
lebanon 24
30/09/2025 14:15:56 Lebanon 24 Lebanon 24
بطريركية الأرمن الكاثوليك تطلق الموقع الرسمي لمناسبة تقديس الطوباوي مالويان
lebanon 24
30/09/2025 14:15:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون تسلّم دعوة لحضور قداس إعلان قداسة المطران مالويان
lebanon 24
30/09/2025 14:15:56 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

العماد جوزاف عون

لبنان 24

المسيحية

الجمهوري

بطريركية

جمهورية

الراعي

مسيحية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

نايلا عازار - Nayla Azar

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:08 | 2025-09-30
07:06 | 2025-09-30
06:57 | 2025-09-30
06:49 | 2025-09-30
06:41 | 2025-09-30
06:40 | 2025-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24