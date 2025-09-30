Advertisement

لبنان

هل تتراجع "القوات"؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
30-09-2025 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1423317-638948187706712136.webp
Doc-P-1423317-638948187706712136.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تشير المعطيات السياسية إلى وجود مساعٍ جدّية خلف الكواليس لإقناع حزب "القوات اللبنانية" بالتراجع عن بعض شروطه المتعلقة بانتخاب المغتربين لـ128 نائبًا، وذلك في محاولة لتفادي تعطيل انتخاب المغتربين برمّته.
Advertisement
وقال مصدر معني "ان استمرار التمسك بهذه الشروط قد يؤدي إلى تعطيل كامل العملية الانتخابية الخاصة بالمغتربين، وهو ما تعتبره قوى المعارضة ل"حزب الله" ضربة لمصلحتها الانتخابية، نظرًا إلى الثقل التصويتي الوازن للمغتربين في صناديق الاقتراع".
اضاف:"في ضوء ذلك، تكثّفت الاتصالات والوساطات لإيجاد تسوية تحفظ دور المغتربين بإنتخاب نواب الإغتراب وتمنع انهيار هذا المسار الانتخابي الذي يشكّل ركيزة أساسية في مواجهة نفوذ الحزب وحلفائه".
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
هل فعلا تريد "القوات" ترشيح شيعة في الانتخابات؟
lebanon 24
30/09/2025 14:16:18 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يعود الخلاف بين عون و"القوات"؟
lebanon 24
30/09/2025 14:16:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يخطط لاسقاط قرار حصر السلاح والحكومة لا تتراجع
lebanon 24
30/09/2025 14:16:18 Lebanon 24 Lebanon 24
أسهم "انفيديا" تتراجع
lebanon 24
30/09/2025 14:16:18 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

القوات اللبنانية

التراجع عن

الانتخابية

اللبنانية

حزب الله

المعارضة

الترا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:08 | 2025-09-30
07:06 | 2025-09-30
06:57 | 2025-09-30
06:49 | 2025-09-30
06:41 | 2025-09-30
06:40 | 2025-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24