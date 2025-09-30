Advertisement

لبنان

أمن الدولة يفتتح قسم الإعلام والتوجيه

Lebanon 24
30-09-2025 | 02:10
افتتحت المديرية العامة لأمن الدولة قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، بعد إعادة تأهيله وتجهيزه بمعدات حديثة بتمويل من وكالة التعاون التركية "تيكا"، وأطلقت أول بودكاست توعوي أمني بعنوان "State Security Podcast"، في خطوة نحو إعلام أمني حديث وهادف.

حضر الافتتاح السفير التركي لدى الجمهورية اللبنانية مراد لوتيم، المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندوس، ونائبه العميد مرشد سليمان، وعدد من الضباط بالإضافة إلى ممثل وكالة "تيكا وفريق العمل .

وأكد اللواء الركن لاوندوس أنّ المشروع يشكّل نقلة نوعية في الإعلام الأمني، قائلاً: "لن يكون وسيلة للرد أو الدفاع، بل إعلاماً هادفاً موجهاً للمجتمع، يعالج القضايا ويبحث عن الحلول بالتعاون مع الخبراء والمتخصصين". وأضاف أنّ المبادرة تهدف إلى تعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، وترسيخ قيم المواطنة المسؤولة، والمساهمة في مكافحة الفساد.

وأعلن اللواء لاوندوس عن شراكة مع كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية يتاح من خلاله لطلاب الإجازة والماستر المشاركة في حلقات البودكاست، بما يعزز قدراتهم الأكاديمية والعملية ويقوّي الشراكة بينهم وبين الإعلام الأمني.
كما شدّد على أنّ المديرية العامة ، بدعم شركائها الدوليين وخصوصاً تركيا، مستمرة في تطوير مؤسساتها وتعزيز قدراتها لمواجهة التحديات وتحقيق الأمن والاستقرار.

من جهته، نوّه السفير التركي لدى الجمهورية اللبنانية مراد لوتيم بدور المديرية في حفظ الأمن والاستقرار، مؤكداً أنّ المشروع يجسّد عمق الصداقة والتعاون بين تركيا ولبنان، ويسهم في تعزيز الثقة بين الدولة والمواطن.
