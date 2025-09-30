سرق دراجة في الميناء.. وهذا ما حلّ به

Advertisement

أوقفت دورية من في ليلا المدعو "ح.ح" سوري الجنسية واقتادته إلى التحقيق ، وفق ما أفادت مندوبة " ".يُذكر أنّ الموقوف كان قد أقدم في وقت سابق على سرقة دراجة نارية من شارع بور سعيد في .