لبنان

سرق دراجة في الميناء.. وهذا ما حلّ به

Lebanon 24
30-09-2025 | 03:33
أوقفت دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي ليلا المدعو "ح.ح" سوري الجنسية واقتادته إلى التحقيق ، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
يُذكر أنّ الموقوف كان قد أقدم في وقت سابق على سرقة دراجة نارية من شارع بور سعيد في مدينة الميناء.
 
