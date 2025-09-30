Advertisement

لبنان

هؤلاء لن يؤمنوا نصاب جلسة مجلس النواب

Lebanon 24
30-09-2025 | 03:50
Doc-P-1423410-638948265230869682.png
Doc-P-1423410-638948265230869682.png photos 0
أفادت معلومات للـLBCI نقلا عن أكثر من نائب أن "القرار لدى نواب القوات والكتائب وبعض المستقلين والتغييريين هو بعدم تأمين نصاب جلسة مجلس النواب اليوم". 
 
 
التغييريين

كتائب

lbci

