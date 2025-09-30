بسبب عدم اكتمال النصاب.. بري يرفع الجلسة التشريعية

النائب بولا يعقوبيان اعتبرت ان الهدف السياسي من عدم ادراج على جدول اعمال جلسة مجلس النواب هو اسكات وخنق أصوات الاغتراب، مشيرة الى ان المقاطعة هدفها نبيل لكن كنت أفضل لو حضر النواب حتى لو داخل حرم المجلس .

وقال النائب جورج عدوان: "أتيت خصيصاً لأقول إن ما حصل اليوم يظهر بشكل قاطع وواضح أن هناك اكثرية من النواب تريد أن تبحث الهيئة العامة في التعديلات التي يجب أن توضع على قانون الانتخاب الحالي والأهم هناك أكثرية من النواب لا تريد تأجيل الانتخابات".

وأضاف:"خطوة اليوم ليست لتعطيل عمل المجلس إطلاقاً بل هي خطوة لوضع عمل المجلس في المسار الذي يجب أن يعتمده، وهو إدراج القانون المعجل المكرر على جدول أعمال الجلسة".

تابع:"القوانين التي أقرت بالأمس هي قوانين مقرة ونافذة، إلا إذا أردنا أن نقوم باجتهاد جديد".

كما هنأ النواب الذين لم يحضروا، لحرصهم على إجراء الانتخابات في موعدها، وعلى قيام المؤسسات بدورها، ولا سيما المجلس النيابي. مضيفًا انه ما زال يطالب الحكومة "بأن تقر في جلستها المقبلة مشروع قانون يعالج المطلوب في قانون الانتخاب الحالي، ولن نقبل أن تتأجل الانتخابات يوماً واحداً .إن لم تقم الحكومة بواجباتها، فيصبح ضرورياً على المجلس النيابي أن يقوم بواجباته وهذا ما يقوم به المجلس اليوم".