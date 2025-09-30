Advertisement

لبنان

بسبب عدم اكتمال النصاب.. بري يرفع الجلسة التشريعية

Lebanon 24
30-09-2025 | 03:56
رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة مجلس النواب التي دعا الى عقدها اليوم الثلاثاء لاستكمال مناقشة واقرار مشاريع واقتراحات القوانين المتبقية على جدول جلسة أمس الإثنين، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب اذ لم يحضر اكثر من 50 نائبا.
وبعد رفع الجلسة، قال النائب علي فياض: "مقاطعة جلسة مجلس النواب هي هروب من المسؤولية وإصرار بالانقلاب على القانون الحالي". 
 
واعتبر أن "التعطيل هو نوع من الضغط للانقلاب على القانون الانتخابي النافذ ولماذا التلكؤ في إصدار مراسيمه التطبيقيّة؟ ونريد تفاهمًا يُرضي الجميع وهو في الالتزام بالقانون النافذ". 

بدوره، قال النائب جبران باسيل: "نشهد عملية ممنهجة لتأجيل الانتخابات ونطالب الحكومة البدء بالاجراءات العملية لتسجيل المنتشرين". 

اما النائب علي حسن خليل فقال للـ "LBCI": "بالتأكيد هناك نية للسير بالقانون الحالي اي وفق الدائرة 16 فاليصدر قرار عن وزيري الخارجية والداخلية لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها". 
 
وكان من المقرر ان يستأنف مجلس النواب جلسته التشريعية عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم بعدما فُقد النصاب في جلسة يوم امس بسبب الخلاف الحاد  بين الكتل والنواب المطالبين رئيسَ مجلس النواب نبيه بري بمناقشة ملف قانون الانتخاب. 
 
وأثناء دخوله إلى الجلسة قال النائب غازي زعيتر لـ"النهار": "يلي بده يقاطع اليوم يستقيل أحسن".
 
النائب هادي أبو الحسن قال: "لا يمكن أن نكيل بمكيالين ونحن ضدّ تعطيل الجلسات النيابية وموقفنا واضح لناحية إلغاء المادة 12 من قانون الانتخاب بما يُتيح للمغتربين الاقتراع لـ128 نائبًا".
 
نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب قال قبيل الجلسة: "من الممكن ألّا يحصل نصاب اليوم وهذا يعني أنّ جلسة الأمس معطّلة وكل القوانين التي أقرّيناها ستبقى محفوظة بانتظار جلسة ثانية لإقفال المحضر".
 
وتابع: "يحقّ للنواب ممارسة صلاحيّتهم بالحضور أو المقاطعة وإذا لم تعقد الجلسة التشريعية اليوم لا نعلم متى ستعقد الجلسة المقبلة وبالتالي ما هي الخطوة بعد المقاطعة اليوم؟".
 
النائب بولا يعقوبيان اعتبرت ان الهدف السياسي من عدم ادراج قانون الانتخابات على جدول اعمال جلسة مجلس النواب هو اسكات وخنق أصوات الاغتراب، مشيرة الى ان المقاطعة هدفها نبيل لكن كنت أفضل لو حضر النواب حتى لو داخل حرم المجلس .
 
 

وقال النائب جورج عدوان: "أتيت خصيصاً لأقول إن ما حصل اليوم يظهر بشكل قاطع وواضح أن هناك اكثرية من النواب تريد أن تبحث الهيئة العامة في التعديلات التي يجب أن توضع على قانون الانتخاب الحالي والأهم هناك أكثرية من النواب لا تريد تأجيل الانتخابات".

وأضاف:"خطوة اليوم ليست لتعطيل عمل المجلس إطلاقاً بل هي خطوة لوضع عمل المجلس في المسار الذي يجب أن يعتمده، وهو إدراج القانون المعجل المكرر على جدول أعمال الجلسة".

تابع:"القوانين التي أقرت بالأمس هي قوانين مقرة ونافذة، إلا إذا أردنا أن نقوم باجتهاد جديد".

كما هنأ النواب الذين لم يحضروا، لحرصهم على إجراء الانتخابات في موعدها، وعلى قيام المؤسسات بدورها، ولا سيما المجلس النيابي. مضيفًا انه ما زال يطالب الحكومة "بأن تقر في جلستها المقبلة مشروع قانون يعالج المطلوب في قانون الانتخاب الحالي، ولن نقبل أن تتأجل الانتخابات يوماً واحداً .إن لم تقم الحكومة بواجباتها، فيصبح ضرورياً على المجلس النيابي أن يقوم بواجباته وهذا ما يقوم به المجلس اليوم".

