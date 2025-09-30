Advertisement

لبنان

عون وسلام بحثا في سبل معالجة ما حصل في الروشة

Lebanon 24
30-09-2025 | 04:08
Doc-P-1423428-638948274510238787.jpg
Doc-P-1423428-638948274510238787.jpg photos 0
عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام الأوضاع العامة في البلاد، ونتائج اللقاءات التي عقدها في نيويورك خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما تطرق البحث إلى الوضع الداخلي وسبل معالجة ما حصل في الروشة.
العماد جوزاف عون

الجمعية العامة

جوزاف عون

نواف سلام

الجمهوري

نيويورك

جمهورية

الروشة

