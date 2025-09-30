Advertisement

لبنان

عون: نرحب بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة

Lebanon 24
30-09-2025 | 04:09
أعلن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عن ترحيبه بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة. منوهاً بجهوده المبذولة لإنهاء معاناة المدنيين والأبرياء في القطاع، وحقن الدماء والعمل المشترك من أجل شرق أوسط مستقر ومزدهر، استناداً إلى مبادئ العدالة الإنسانية والكرامة البشرية.
وإذ يعرب الرئيس عن أمله بأن تلقى تلك الخطة موافقة المعنيين بها في أسرع وقت ممكن، ينوّه بالمقاربة الواقعية  التي اعتمدتها في معالجة المسائل الخلافية والإشكالية.
