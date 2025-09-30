29
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
10
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عون: نرحب بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة
Lebanon 24
30-09-2025
|
04:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
عن ترحيبه بخطة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
لوقف الحرب في غزة. منوهاً بجهوده المبذولة لإنهاء معاناة المدنيين والأبرياء في القطاع، وحقن الدماء والعمل المشترك من أجل شرق أوسط مستقر ومزدهر، استناداً إلى مبادئ العدالة الإنسانية والكرامة البشرية.
Advertisement
وإذ يعرب الرئيس عن أمله بأن تلقى تلك الخطة موافقة المعنيين بها
في أسرع وقت ممكن
، ينوّه بالمقاربة الواقعية التي اعتمدتها في معالجة المسائل الخلافية والإشكالية.
مواضيع ذات صلة
الحكومة النرويجية: نرحّب بخطة الرئيس ترامب لوقف إطلاق النار في غزة
Lebanon 24
الحكومة النرويجية: نرحّب بخطة الرئيس ترامب لوقف إطلاق النار في غزة
30/09/2025 14:19:39
30/09/2025 14:19:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يرحّب بخطة ترامب المتعلقة بإنهاء الحرب في قطاع غزة
Lebanon 24
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يرحّب بخطة ترامب المتعلقة بإنهاء الحرب في قطاع غزة
30/09/2025 14:19:39
30/09/2025 14:19:39
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء الأسترالي: نرحب بخطة الرئيس ترامب لإحلال السلام في غزة وندعو حماس إلى الموافقة عليها
Lebanon 24
رئيس الوزراء الأسترالي: نرحب بخطة الرئيس ترامب لإحلال السلام في غزة وندعو حماس إلى الموافقة عليها
30/09/2025 14:19:39
30/09/2025 14:19:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الأميركي دونالد ترامب: استمرار الحرب في غزة يضر بصورة إسرائيل
Lebanon 24
الرئيس الأميركي دونالد ترامب: استمرار الحرب في غزة يضر بصورة إسرائيل
30/09/2025 14:19:39
30/09/2025 14:19:39
Lebanon 24
Lebanon 24
العماد جوزاف عون
في أسرع وقت ممكن
دونالد ترامب
جوزاف عون
الجمهوري
جمهورية
البشري
تابع
قد يعجبك أيضاً
عز الدين.. تجديد الموقف من المقاومة وبناء الدولة
Lebanon 24
عز الدين.. تجديد الموقف من المقاومة وبناء الدولة
07:08 | 2025-09-30
30/09/2025 07:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في الأشرفية ومناطق في بيروت... تسطير محاضر ضبط بحقّ أصحاب مولدات
Lebanon 24
في الأشرفية ومناطق في بيروت... تسطير محاضر ضبط بحقّ أصحاب مولدات
07:06 | 2025-09-30
30/09/2025 07:06:29
Lebanon 24
Lebanon 24
إنتشار للجيش في بعلبك تزامناً مع زيارة العماد هيكل إلى المنطقة
Lebanon 24
إنتشار للجيش في بعلبك تزامناً مع زيارة العماد هيكل إلى المنطقة
06:57 | 2025-09-30
30/09/2025 06:57:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مفتي عكار يستضيف مخاتيرها
Lebanon 24
مفتي عكار يستضيف مخاتيرها
06:49 | 2025-09-30
30/09/2025 06:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قداس عيد مار روحانا.. دعوة إلى التواضع والرجاء في زمن القسوة
Lebanon 24
قداس عيد مار روحانا.. دعوة إلى التواضع والرجاء في زمن القسوة
06:41 | 2025-09-30
30/09/2025 06:41:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر من الضاحية.. إتصال يثير بلبلة!
Lebanon 24
آخر خبر من الضاحية.. إتصال يثير بلبلة!
11:27 | 2025-09-29
29/09/2025 11:27:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تشبه والدتها.. ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق تتزوج في اسبانيا تعرّفوا إلى عريسها (صور وفيديو)
Lebanon 24
تشبه والدتها.. ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق تتزوج في اسبانيا تعرّفوا إلى عريسها (صور وفيديو)
00:41 | 2025-09-30
30/09/2025 12:41:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تسحب ورقة الدعم من الجيش؟
Lebanon 24
هل تسحب ورقة الدعم من الجيش؟
10:00 | 2025-09-29
29/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "تعافي حزب الله" عسكرياً.. ماذا قال تقريرٌ جديد؟
Lebanon 24
عن "تعافي حزب الله" عسكرياً.. ماذا قال تقريرٌ جديد؟
14:17 | 2025-09-29
29/09/2025 02:17:37
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان يرزق بتوأم من البنات.. وهكذا علق (صورة)
Lebanon 24
فنان يرزق بتوأم من البنات.. وهكذا علق (صورة)
09:21 | 2025-09-29
29/09/2025 09:21:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:08 | 2025-09-30
عز الدين.. تجديد الموقف من المقاومة وبناء الدولة
07:06 | 2025-09-30
في الأشرفية ومناطق في بيروت... تسطير محاضر ضبط بحقّ أصحاب مولدات
06:57 | 2025-09-30
إنتشار للجيش في بعلبك تزامناً مع زيارة العماد هيكل إلى المنطقة
06:49 | 2025-09-30
مفتي عكار يستضيف مخاتيرها
06:41 | 2025-09-30
قداس عيد مار روحانا.. دعوة إلى التواضع والرجاء في زمن القسوة
06:40 | 2025-09-30
شباب صيدا يروون قصص نجاحهم أمام شركاء "المواساة" الدوليين
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
30/09/2025 14:19:39
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
30/09/2025 14:19:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
30/09/2025 14:19:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24