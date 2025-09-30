عون: نرحب بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة

Advertisement

أعلن رئيس الجمهورية عن ترحيبه بخطة الرئيس الأميركي لوقف الحرب في غزة. منوهاً بجهوده المبذولة لإنهاء معاناة المدنيين والأبرياء في القطاع، وحقن الدماء والعمل المشترك من أجل شرق أوسط مستقر ومزدهر، استناداً إلى مبادئ العدالة الإنسانية والكرامة البشرية.وإذ يعرب الرئيس عن أمله بأن تلقى تلك الخطة موافقة المعنيين بها ، ينوّه بالمقاربة الواقعية التي اعتمدتها في معالجة المسائل الخلافية والإشكالية.