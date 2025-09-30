Advertisement

لبنان

إيران تستعد لإحياء الذكرى الأولى لاستشهاد السيد حسن نصر الله

Lebanon 24
30-09-2025 | 04:21
أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن "مجلس تنسيق الإعلام الإسلامي في إيران أعلن أن مراسم إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيد حسن نصر الله ستقام تحت شعار إنا على العهد يوم الخميس المقبل في جميع أنحاء إيران، وفي العاصمة طهران بساحة الإمام الحسين".
