لبنان

الصدي رعى توقيع عقد لمصلحة "كهرباء لبنان" و"الهيئة الناظمة"

Lebanon 24
30-09-2025 | 04:46
إستقبل وزير الطاقة والمياه جو الصّدي وفداً من "حركة المؤسسات الفرنسية" MEDEF برئاسة السيد جيرار ولف وضم عدداً من رجال وسيدات الأعمال الفرنسيين بحضور وفد من السفارة الفرنسية في بيروت، الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، عضوي الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء زياد رحمة ودنيال جحا ومدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك.
تناول البحث خلال اللقاء سبل التعاون، فشكر الصّدي فرنسا لدورها التاريخي الداعم للبنان وشدد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من خبراته وقدراته. بدوره، توقف ولف عند الروابط بين فرنسا ولبنان والتي لا تقتصر على العلاقات التاريخية السياسية والثقافية بل تشمل ايضاً العلاقات التجارية والاستثمارية. 

بعدها كان عرض لواقع قطاع الطاقة في لبنان والجهود القائمة لتفعيله. كما تم التطرق الى قطاع المياه. ثم دار حوار مفتوح بين الحضور.

في الختام، رعى الصّدي توقيع عقد بين الوكالة الفرنسية للتنمية AFD بشخص مديرها في بيروت جان- براترن موت وكهرباء فرنسا EDF بشخص مديرها التجاري اوليفيه مورو لمصلحة "كهرباء لبنان" و"الهيئة الناظمة" ومن اجل تحديث المخطط التوجيهي لانتاج الكهرباء في لبنان والمخطط التوجيهي للتوزيع والنقل.
