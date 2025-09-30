29
بيروت
28
طرابلس
27
صور
26
جبيل
26
صيدا
29
جونية
28
النبطية
24
زحلة
25
بعلبك
10
بشري
26
بيت الدين
25
كفردبيان
لبنان
في الخيام.. محلقة مُعادية تُلقي قنبلة صوتية باتجاه عمال سوريين
Lebanon 24
30-09-2025
|
04:46
A-
A+
ألقت محلقة مُعادية قنبلة صوتية على عمال سوريين بإتجاه منطقة
سردا
في اطراف
الخيام
من دون تسجيل إصابات، وفق ما أفادت مندوبة "
لبنان 24
" .
