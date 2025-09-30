Advertisement

لبنان

جمعيات بيئية: عدم وضوح توصيات ورشة العمل عن واقع الصناعة في الكورة يثير قلق البيئيين

Lebanon 24
30-09-2025 | 04:53
A-
A+
Doc-P-1423460-638948300591716604.jpg
Doc-P-1423460-638948300591716604.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعلنت  جمعيات "كلنا للبيئة"، "وصية الأرض"، "بيبلوس ايكولوجيا"،  "Heal"، في بيان،  أنه "بتاريخ 20  ايلول 2025 أقيمت ورشة عمل تلتها بتاريخ  7 منه ندوة عن واقع الصناعة في الكورة وسبل التطوير، في مبنى بلدية أميون – بدعوة من النائب الدكتور فادي كرم ورئيس الاتحاد مالك فارس من دون دعوة الجهات البيئية المتخصصة، الممثلة الفعلية للمجتمع المدني. وهذا أمر مستغرب، وخصوصًا أن أحد أبرز معوقات الصناعة في لبنان هو رفض المجتمعات المحلية لها بسبب غياب الثقة والخوف من الأثر الصحي والبيئي، ما يجعل إشراك ممثلي المجتمع المدني ضرورة لا خيارا".
Advertisement

وتابع البيان:"أما التوصيات الصادرة، فأتت مبهمة ولم تُناقش مع أصحاب الشأن، مما أفقدها المصداقية والشمولية والوضوح ونأسف لتغييب تحديد فئات الصناعات المناسبة للكورة، ما يثير تخوفات من محاولات تمرير معامل ضخمة وملوثة كالإسمنت أو المحارق، ولضبابية البند 13 من التوصيات الذي قد يُستعمل كذريعة لتأمين مواد أولية لمصانع الإسمنت التي عانى أهالي الكورة من أضرارها لعقود وما زالوا، وخاضوا مواجهات قانونية وشعبية ضدها".

وختم:"إن الجمعيات البيئية ليست عدوة الصناعة، بل هي شريكة في بناء صناعة نظيفة تخدم المواطن وتحقق  صحة الناس والتنمية المستدامة".
مواضيع ذات صلة
مشاريع بيئية وتربوية على طاولة وزير العمل خلال سلسلة لقاءات في مكتبه
lebanon 24
30/09/2025 14:20:41 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتداء بالضرب المبرّح وتهديد بالقتل... هذا ما حدث مع أحد أعضاء جمعية بيئية في لبنان
lebanon 24
30/09/2025 14:20:41 Lebanon 24 Lebanon 24
جمعية تطوير العلاقات الصناعية والتجارية تطلق التحضيرات لمعرض الصناعة والتجارة السابع
lebanon 24
30/09/2025 14:20:41 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف 6 عاملين في مسلخ سوداف ـ تربل بسبب المخالفات الصحية والبيئية الخطيرة
lebanon 24
30/09/2025 14:20:41 Lebanon 24 Lebanon 24

المجتمع المدني

رئيس الاتحاد

الدكتور فادي

مالك فارس

فادي كرم

نائب ال

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:08 | 2025-09-30
07:06 | 2025-09-30
06:57 | 2025-09-30
06:49 | 2025-09-30
06:41 | 2025-09-30
06:40 | 2025-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24