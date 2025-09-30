جمعيات بيئية: عدم وضوح توصيات ورشة العمل عن واقع الصناعة في الكورة يثير قلق البيئيين

Advertisement

اعلنت جمعيات "كلنا للبيئة"، "وصية الأرض"، "بيبلوس ايكولوجيا"، "Heal"، في بيان، أنه "بتاريخ 20 ايلول 2025 أقيمت ورشة عمل تلتها بتاريخ 7 منه ندوة عن واقع الصناعة في وسبل التطوير، في مبنى بلدية – بدعوة من النائب كرم ورئيس الاتحاد من دون دعوة الجهات البيئية المتخصصة، الممثلة الفعلية للمجتمع المدني. وهذا أمر مستغرب، وخصوصًا أن أحد أبرز معوقات الصناعة في هو رفض المجتمعات المحلية لها بسبب غياب الثقة والخوف من الأثر الصحي والبيئي، ما يجعل إشراك ممثلي ضرورة لا خيارا".وتابع البيان:"أما التوصيات الصادرة، فأتت مبهمة ولم تُناقش مع أصحاب الشأن، مما أفقدها المصداقية والشمولية والوضوح ونأسف لتغييب تحديد فئات الصناعات المناسبة للكورة، ما يثير تخوفات من محاولات تمرير معامل ضخمة وملوثة كالإسمنت أو المحارق، ولضبابية البند 13 من التوصيات الذي قد يُستعمل كذريعة لتأمين مواد أولية لمصانع الإسمنت التي عانى أهالي الكورة من أضرارها لعقود وما زالوا، وخاضوا مواجهات قانونية وشعبية ضدها".وختم:"إن الجمعيات البيئية ليست عدوة الصناعة، بل هي شريكة في بناء صناعة نظيفة تخدم المواطن وتحقق صحة الناس والتنمية المستدامة".