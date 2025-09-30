Advertisement

لبنان

مخزومي عن المغتربين: لولا دعمهم كان لبنان انهار بالكامل!

Lebanon 24
30-09-2025 | 05:37
كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "إكس": "صوت المغتربين ليس فقط حقًا، بل ضرورة وطنية. اللبنانيون المنتشرون الذين دعموا أهلهم وبلدهم في أحلك الظروف، خصوصًا بعد الانهيار المالي، يستحقون أن يكون لهم دور في اختيار الـ128 نائبًا. لولا دعمهم، لكان لبنان انهار بالكامل. فصوتهم يصنع الفارق".
وعن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، علق مخزومي قائلَا: 

 

"خطوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للإعلان عن خطة متكاملة لوقف الحرب في غزة تستحق التقدير، لا سيما لما تحمله من بنود واضحة لوقف إطلاق النار، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، ومنع التهجير القسري. ما عبّر عنه الرئيس ترامب يعكس موقفًا سياسيًا مسؤولًا، يضعه في موقع الداعم الحقيقي لحلول السلام العادل في المنطقة، ويؤكّد على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة".

وأضاف: "موقف الرئيس الأميركي الرافض لضمّ الضفة الغربية يُعبّر عن فهم عميق لمقتضيات الاستقرار، ويُسجَّل له كقائد يرى في العدالة مدخلًا أساسياً لأي حل دائم".

