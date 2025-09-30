مخزومي عن المغتربين: لولا دعمهم كان لبنان انهار بالكامل!

كتب على منصة "إكس": "صوت المغتربين ليس فقط حقًا، بل ضرورة وطنية. اللبنانيون المنتشرون الذين دعموا أهلهم وبلدهم في أحلك الظروف، خصوصًا بعد الانهيار المالي، يستحقون أن يكون لهم دور في اختيار الـ128 نائبًا. لولا دعمهم، لكان انهار بالكامل. فصوتهم يصنع الفارق".

وعن خطة الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب في غزة، علق قائلَا:

"خطوة الرئيس الأميركي للإعلان عن خطة متكاملة لوقف الحرب في غزة تستحق التقدير، لا سيما لما تحمله من بنود واضحة لوقف إطلاق النار، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، ومنع التهجير القسري. ما عبّر عنه يعكس موقفًا سياسيًا مسؤولًا، يضعه في موقع الداعم الحقيقي لحلول السلام العادل في المنطقة، ويؤكّد على حق في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة".

وأضاف: "موقف الرئيس الأميركي الرافض لضمّ يُعبّر عن فهم عميق لمقتضيات الاستقرار، ويُسجَّل له كقائد يرى في العدالة مدخلًا أساسياً لأي حل دائم".