مخيبر: غياب النصاب لا يجمّد القوانين.. والمخرج موجود

أكد النائب السابق أنّ فشل انعقاد جلسة مجلس النواب بسبب فقدان النصاب، لا يعني مطلقًا تعطيل أو تجميد القوانين التي تم إقرارها في الجلسة السابقة.

وأوضح في بيان أنّه "حتى مع الجدل القانوني القائم حول مفاعيل التصديق على خلاصة المحضر، فإن صلاحية التصديق تنتقل وجوبًا إلى هيئة ، استنادًا إلى المادة 60 من النظام الداخلي، من دون الحاجة لانتظار جلسة لاحقة".

ودعا مخيبر إلى الإسراع في دعوة هيئة المكتب للاجتماع والتصديق على خلاصة المحضر، بما يتيح للقوانين التي جرى التصويت عليها أن تسلك مسارها الدستوري الطبيعي.

واستشهد بالنص الحرفي للمادة 60 التي تنصّ على أنّه: "إذا لم يحصل التصديق على خلاصة المحضر (…) تجتمع هيئة مكتب المجلس وفق الأصول وتصدق على المحضر".