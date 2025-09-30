البقاع يستعد لفتح السجل الزراعي.. وخطة شاملة للمزارعين

شهدت مصلحة زراعة في اجتماعًا للجنة اللقاء الوطني للهيئات الزراعية، بحضور رئيس اللقاء الوطني جهاد بلوق، ورئيس المصلحة الدكتور ، والمنسق محمد الفرو، وعدد من ممثلي الهيئات الزراعية.

Advertisement

تركّز على متابعة تسجيل مزارعي المحافظة في السجل الزراعي التابع لوزارة الزراعة، باعتباره المدخل الأساسي لتنظيم القطاع وضمان حقوق المزارعين.

وأكد بلوق أن الهدف هو الوصول إلى زراعة لبنانية آمنة قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي، معتبراً أن السجل الزراعي قد يفتح الباب أمام استفادة المزارعين من الضمان الاجتماعي ومن نظام فعّال لتعويضهم عن الطبيعية.

، شدد الدكتور عقل على أهمية السجل الزراعي، مشيرًا إلى أن المصلحة في البقاع على جهوزية تامة لمواكبة هذا المسار بالتعاون مع البلديات والاتحادات والنقابات.

أما المنسق الفرو، فأعلن أن الخطة ستبدأ من زحلة – ومركز غزة في ، على أن يُعقد الاجتماع المقبل يوم الأربعاء في 4 تشرين الأول 2025 لاستكمال الفعاليات في المراكز الأخرى.

الاجتماع اعتُبر نقطة انطلاق نحو تنظيم القطاع الزراعي وضمان حماية المزارعين في البقاع وسائر المناطق.