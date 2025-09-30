Advertisement

لبنان

عز الدين.. تجديد الموقف من المقاومة وبناء الدولة

Lebanon 24
30-09-2025 | 07:08
A-
A+
Doc-P-1423511-638948377749877740.png
Doc-P-1423511-638948377749877740.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقام "حزب الله" احتفالًا تكريميًا في حسينية مدينة النبطية لشهداء بلدة الطيبة، بحضور شخصيات سياسية واجتماعية وفاعليات من المنطقة. وألقى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين كلمة، حيّا فيها "عوائل الشهداء والمشاركين"، مؤكدًا أن "الجيش هو جزء من هذا الشعب ونسيجه، وأن ما يمنع الدولة من اتخاذ قرار حاسم بمواجهة العدو الصهيوني هو غياب القرار السياسي الجريء، وهو غياب مستمر منذ تأسيس لبنان حتى اليوم".
Advertisement

وأشار عز الدين إلى أن "المقاومة وتضحيات أبنائها، وعلى رأسهم الشهيد الشيخ نبيل قاووق، تشكل سجلّ فخر وعز لهذا الشعب"، لافتًا إلى أن قاووق كان "نموذجًا في الوفاء والإخلاص، حاضرًا في كل الميادين، يلاحق المجاهدين في الخطوط الأمامية والخلفية، وبدأ مسيرته الجهادية منذ الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مستجيبًا لنداء الإمام والولي الفقيه، متلمسًا في جهاده رائحة الجنة".

وانتقد عز الدين السياسة الأميركية، معتبرًا أنها "لا تقوم على منطق المصالح أو الصداقة، بل على الهيمنة والقوة"، مضيفًا أن "تصريحات سياسيين أميركيين بلغة تماثل لغة العدو الإسرائيلي تعكس توجهًا واضحًا يضع إيران وحزب الله في خانة الأعداء، ويستهدف إسكات كل صوت يعارض مشاريع الولايات المتحدة". كما استنكر "تراجع بعض الدول العربية عن دعم القضية الفلسطينية"، منتقدًا "الصمت الدولي إزاء الجرائم المرتكبة في غزة من قتل وتشريد وانتهاك للقوانين الدولية".

وتناول عز الدين اتفاق الطائف، مذكّرًا بأن "إنهاء الحرب الأهلية وبناء الدولة كانا ثمرة هذا الاتفاق الذي نصّ على الإصلاحات والسيادة وتحرير الأراضي وحلّ الميليشيات"، مشددًا على أن "سلاح المقاومة لم يكن ضمن ملف الميليشيات، بل جرى تثبيته سياسيًا في البيان الوزاري الأول بعد الطائف كجزء من معركة تحرير الأرض".

وأضاف أن "المراجع الدينية الكبرى، مثل السيد عبد الحسين شرف الدين، طالبت الدولة بتحمّل مسؤولياتها في حماية المواطنين وتأمين الخدمات الأساسية لهم من كهرباء ومياه وتعليم واستشفاء، بدل الانشغال بتفاصيل ثانوية”. وأكد أن “ثنائي المقاومة الوطني الشيعي يسعى لبناء دولة قوية تحمي مواطنيها وتؤمّن لهم الرعاية، وأن شعارنا (نحمي ونبني) يجسد هذا الالتزام: حماية الناس وبناء مؤسسات قادرة على حفظ السيادة وطرد الاحتلال متى حانت الفرصة".

كما استشهد بما جرى في مجلس الأمن الدولي مؤخرًا، مشيرًا إلى أن "14 دولة صوّتت لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المعتقلين والسعي لتسوية تنهي الحرب، فيما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)، في تحدٍ واضح للمجتمع الدولي، ما يفضح زيف شعاراتها حول الديمقراطية وحقوق الإنسان".

وختم عز الدين كلمته بالتأكيد على أن "الشهداء سيبقون منارات في درب المقاومة، وأن الشعب لن يتخلى عن حقه في مقاومة الاحتلال حتى تحرير كامل الأرض"، داعيًا إلى "خطة شاملة لإعادة الإعمار بتمويل من الموازنة العامة، وإلى استمرار التنسيق بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في سبيل حماية الوطن وبناء ما دمّرته الحروب".
 
(الوكالة الوطنية)
 
مواضيع ذات صلة
حردان في ذكرى تغييب الإمام الصدر: مواقفه دعوة للوحدة والمقاومة وبناء الدولة العادلة
lebanon 24
30/09/2025 16:52:54 Lebanon 24 Lebanon 24
عز الدين: على من صاغ ‏‏القرار الخطيئة بسحب سلاح المقاومة أن يعيد النظر به
lebanon 24
30/09/2025 16:52:54 Lebanon 24 Lebanon 24
عز الدين: السلاح الذي تمتلكه المقاومة هو قوة للبنان
lebanon 24
30/09/2025 16:52:54 Lebanon 24 Lebanon 24
عز الدين: سلاح المقاومة هو حق للبنان
lebanon 24
30/09/2025 16:52:54 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الوكالة الوطنية

الفلسطينية

الإسرائيلي

الإيرانية

حزب الله

الإيراني

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:42 | 2025-09-30
09:38 | 2025-09-30
09:30 | 2025-09-30
09:30 | 2025-09-30
09:17 | 2025-09-30
09:03 | 2025-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24