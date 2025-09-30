الحريري تبحث قضية البسطات مع بلدية صيدا

Advertisement

زارت رئيسة ، النائبة السابقة ، بلدية حيث التقت وفداً من أصحاب بسطات الخضر والفاكهة المخالفة، وذلك بعد القرار الأخير الصادر عن البلدية بإزالة هذه البسطات. اللقاء جرى بحضور رئيس البلدية المهندس ، والمنسق العام لـ" " في صيدا والجنوب .الوفد عرض للحريري جملة من المعاناة والظروف المعيشية الصعبة التي يواجهونها في ظل الأزمة الاقتصادية والضغوط الحياتية، وأكدوا أنهم فقدوا مصدر رزقهم الوحيد نتيجة القرار، مطالبين بإعادة النظر فيه والسماح لهم بالعودة إلى عملهم ضمن إطار منظم. كما أبدوا استعدادهم لتسوية أوضاعهم بما يتيح منحهم تراخيص قانونية تضمن استمرار عملهم بشكل مرتب ومنظم بعيداً عن المخالفات.أبدت تعاطفها وتفهمها لمطالب أصحاب البسطات، مؤكدة أنها نقلت هذا الموضوع إلى رئيس البلدية، وأنها ستسعى معه لإيجاد صيغة عادلة تحفظ حقوق المواطنين من جهة، وتضمن في الوقت ذاته عدم العودة إلى الفوضى والتعديات التي تتسبب بمشاكل على الطرقات والأرصفة. وأكدت الحريري أن الهدف يجب أن يكون تنظيم هذه البسطات بطريقة حضارية تتيح لهم الاستمرار بمصدر رزقهم من دون الإضرار بالمصلحة العامة.