لبنان

الحريري تبحث قضية البسطات مع بلدية صيدا

Lebanon 24
30-09-2025 | 07:30
زارت رئيسة مؤسسة الحريري، النائبة السابقة بهية الحريري، بلدية صيدا حيث التقت وفداً من أصحاب بسطات الخضر والفاكهة المخالفة، وذلك بعد القرار الأخير الصادر عن البلدية بإزالة هذه البسطات. اللقاء جرى بحضور رئيس البلدية المهندس مصطفى حجازي، والمنسق العام لـ"تيار المستقبل" في صيدا والجنوب مازن حشيشو.
الوفد عرض للحريري جملة من المعاناة والظروف المعيشية الصعبة التي يواجهونها في ظل الأزمة الاقتصادية والضغوط الحياتية، وأكدوا أنهم فقدوا مصدر رزقهم الوحيد نتيجة القرار، مطالبين بإعادة النظر فيه والسماح لهم بالعودة إلى عملهم ضمن إطار منظم. كما أبدوا استعدادهم لتسوية أوضاعهم بما يتيح منحهم تراخيص قانونية تضمن استمرار عملهم بشكل مرتب ومنظم بعيداً عن المخالفات.

الحريري أبدت تعاطفها وتفهمها لمطالب أصحاب البسطات، مؤكدة أنها نقلت هذا الموضوع إلى رئيس البلدية، وأنها ستسعى معه لإيجاد صيغة عادلة تحفظ حقوق المواطنين من جهة، وتضمن في الوقت ذاته عدم العودة إلى الفوضى والتعديات التي تتسبب بمشاكل على الطرقات والأرصفة. وأكدت الحريري أن الهدف يجب أن يكون تنظيم هذه البسطات بطريقة حضارية تتيح لهم الاستمرار بمصدر رزقهم من دون الإضرار بالمصلحة العامة.
 
(الوكالة الوطنية)
 
الوكالة الوطنية

مؤسسة الحريري

المنسق العام

مصطفى حجازي

مازن حشيشو

المستقبل

الحريري

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24