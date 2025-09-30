Advertisement

لبنان

التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة.. ذكرى الشهداء مقاومة متجددة

Lebanon 24
30-09-2025 | 07:36
A-
A+
Doc-P-1423520-638948400837082383.png
Doc-P-1423520-638948400837082383.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أحيا "التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة" الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة المقاومة، وعلى رأسهم السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، في احتفال أقيم في بيروت بحضور قيادات عربية، منسقين، وأصدقاء التجمع الذين حضروا من مختلف الدول العربية للتأكيد على الالتفاف حول خط المقاومة.
Advertisement

اللقاء افتتحه الأمين العام للتجمع الدكتور يحيى غدار بكلمة ترحيبية، أعقبتها جلسة حوارية تناولت أبعاد استشهاد القادة وتداعياتها على لبنان والمنطقة والأمة العربية والإسلامية، إضافة إلى موقف أحرار العالم مما جرى. كما ألقيت كلمات عدة حملت قراءات فكرية وسياسية واجتماعية حول معنى الشهادة ودور المقاومة في الصمود. وتخلل اللقاء مأدبة عشاء تكريمية على أرواح القادة الشهداء.

معاون مسؤول العلاقات العربية والدولية في "حزب الله" عباس قدوح، أكد أن المقاومة "ليست حزباً ولا تنظيماً، بل هي فعل إرادة ينبع من داخل الإنسان"، موضحاً أن التنظيم يأتي لاحقاً لترتيب هذا الفعل. من جهته، شدد الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب المحامي سميح خريس، على أن الصراع مع العدو "صراع عربي-صهيوني وجودي"، محذراً من الخطاب الإسرائيلي الذي يربط بين "النيل والفرات"، ما يجعل المواجهة مصيرية وليست مجرد خلاف على حدود.

الشيخ عمار طالبي، الرئيس الشرفي لجمعية علماء الجزائر، توقف عند مرتكزات الحضارة الحديثة، فاعتبر أن الواجب هو الإنتاج، فيما الحق هو الاستهلاك، داعياً إلى ترسيخ ثقافة العمل والإنتاج والدفاع الذاتي. أما الإعلامية ريم الوريمي، رئيسة مجلس أمناء الجامعة الدولية للتصوف في تونس، فرأت أن المقاومة تحمل بعداً روحياً ورسالة إلهية مرتبطة بالمقدسات، وأنها علاقة متكاملة بين الروح والجسد.

الحاضرون أجمعوا على أن استشهاد القادة أعطى زخماً أكبر لخيار المقاومة الذي يترسخ يوماً بعد يوم باعتباره الطريق الوحيد لتحرير الأرض، وفي مقدمتها فلسطين، مستشهدين بآخر كلمات السيد حسن نصر الله: "عندما ننتصر ننتصر، وعندما نستشهد ننتصر".
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
تعزيز النظام العالمي متعدد الأقطاب: تجمع عالمي يدعم خيار المقاومة
lebanon 24
30/09/2025 16:53:20 Lebanon 24 Lebanon 24
"العالمي لدعم خيار المقاومة".. يحيي ذكرى نصر الله وينظم ندوة دولية
lebanon 24
30/09/2025 16:53:20 Lebanon 24 Lebanon 24
عبيد: سلاح المقاومة خيار الوطن
lebanon 24
30/09/2025 16:53:20 Lebanon 24 Lebanon 24
"سرايا المقاومة" في ذكرى اغتيال نصرالله: "إنّا على العهد"
lebanon 24
30/09/2025 16:53:20 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

الدول العربية

الأمين العام

الإسرائيلي

حزب الله

المقاومة

إسرائيل

الشهداء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:42 | 2025-09-30
09:38 | 2025-09-30
09:30 | 2025-09-30
09:30 | 2025-09-30
09:17 | 2025-09-30
09:03 | 2025-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24