التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة.. ذكرى الشهداء مقاومة متجددة

Advertisement

(الوكالة الوطنية)

أحيا "التجمع العالمي لدعم خيار " الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة المقاومة، وعلى رأسهم السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، في احتفال أقيم في بحضور قيادات عربية، منسقين، وأصدقاء التجمع الذين حضروا من مختلف للتأكيد على الالتفاف حول خط المقاومة.اللقاء افتتحه للتجمع الدكتور يحيى غدار بكلمة ترحيبية، أعقبتها جلسة حوارية تناولت أبعاد استشهاد وتداعياتها على والمنطقة والأمة العربية والإسلامية، إضافة إلى موقف أحرار العالم مما جرى. كما ألقيت كلمات عدة حملت قراءات فكرية وسياسية واجتماعية حول معنى الشهادة ودور المقاومة في الصمود. وتخلل اللقاء مأدبة عشاء تكريمية على أرواح القادة .معاون مسؤول العلاقات العربية والدولية في " " عباس قدوح، أكد أن المقاومة "ليست حزباً ولا تنظيماً، بل هي فعل إرادة ينبع من داخل الإنسان"، موضحاً أن التنظيم يأتي لاحقاً لترتيب هذا الفعل. ، شدد الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب المحامي سميح خريس، على أن الصراع مع العدو "صراع عربي-صهيوني وجودي"، محذراً من الخطاب الذي يربط بين "النيل والفرات"، ما يجعل المواجهة مصيرية وليست مجرد خلاف على حدود.الشيخ عمار طالبي، الرئيس الشرفي لجمعية علماء الجزائر، توقف عند مرتكزات الحضارة الحديثة، فاعتبر أن الواجب هو الإنتاج، فيما الحق هو الاستهلاك، داعياً إلى ترسيخ ثقافة العمل والإنتاج والدفاع الذاتي. أما الإعلامية ريم الوريمي، رئيسة مجلس أمناء الجامعة الدولية للتصوف في تونس، فرأت أن المقاومة تحمل بعداً روحياً ورسالة إلهية مرتبطة بالمقدسات، وأنها علاقة متكاملة بين الروح والجسد.الحاضرون أجمعوا على أن استشهاد القادة أعطى زخماً أكبر لخيار المقاومة الذي يترسخ يوماً بعد يوم باعتباره الطريق الوحيد لتحرير الأرض، وفي مقدمتها فلسطين، مستشهدين بآخر كلمات السيد حسن نصر الله: "عندما ننتصر ننتصر، وعندما نستشهد ننتصر".