القطان وباقر: المقاومة الثقافية لا تقل أهمية عن العسكرية

استقبل المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية في ، السيد كميل باقر، رئيس جمعية "قولنا والعمل" الشيخ الدكتور أحمد القطان في مقر المستشارية الثقافية في ، حيث جرى نقاش مستفيض حول الأوضاع الراهنة في المنطقة والتحديات المشتركة.الشيخ القطان شدد بعد اللقاء على ضرورة تعزيز الوحدة الإسلامية، خصوصاً بين السنة والشيعة، مؤكداً أن "ما يجمع أكثر بكثير مما يفرقهم"، وداعياً جميع العلماء إلى العمل على توحيد الصف في مواجهة "الهجمة الكبيرة التي يتعرض لها الإسلام". ورأى القطان أن قوة المسلمين تكمن في تضافرهم، وفي أن يكونوا جسداً واحداً في مواجهة الأعداء.، أعرب السيد كميل باقر عن امتنانه لهذه الزيارة، معتبراً أنها تأتي في توقيت مهم يتزامن مع ذكرى استشهاد قادة وفي طليعتهم نصر الله، الذين ضحوا دفاعاً عن لبنان وفلسطين والأمة الإسلامية. وأكد باقر أن المقاومة يجب أن تكون شاملة في أبعادها كافة، بما في ذلك البعد الثقافي والفكري، معتبراً أن "المقاومة الثقافية والفكرية تمثل البنية التحتية التي تدعم الأبعاد الأخرى".كما أشار إلى أن العدو يحاول نشر اليأس والإحباط بين الناس لإضعافهم، داعياً إلى مواجهة هذه الحرب النفسية عبر نشر الوعي والثقة بالنفس. وختم اللقاء بتبادل الشيخ القطان والسيد باقر مجموعة من الكتب الإسلامية الوحدوية كرمز للتعاون الفكري والثقافي.