لبنان

نقيب الدواجن: الصناعة مهددة بالانهيار بسبب قرارات استيراد مجحفة

Lebanon 24
30-09-2025 | 07:57
أصدرت النقابة اللبنانية للدواجن برئاسة وليم بطرس بياناً ناشدت فيه المسؤولين اتخاذ الخطوات المناسبة لحماية مصنعات الدجاج المهددة بخطر وجودي، جراء منع إدخالها إلى الأسواق العربية، مقابل السماح للمنتجات العربية المماثلة بالدخول إلى لبنان من دون رسوم جمركية.
وقال بطرس: "إن معظم الدول العربية تمنع إدخال الدجاج المُصَنَّع اللبناني إلى أسواقها لحماية منتجاتها المماثلة. ومؤخراً أصدرت دولة العراق الشقيقة قراراً بالمنع بعدما كنا نصدر هذه المنتجات إلى سوقها".

وأضاف: "هذا من جهة، أما من جهة ثانية، فإن لبنان يسمح باستيراد مُصَنَّعات الدجاج من مختلف دول العالم، لكن الأمر المستغرب أن هذه المنتجات المستوردة من الدول العربية معفاة من الرسوم الجمركية".

وتابع: "الغريب في الأمر هو إعفاء منتجات الدجاج من دول عربية من الرسوم الجمركية في لبنان، على الرغم من أن الدجاج المستخدم في هذه الصناعة ليس من الإنتاج المحلي لهذه الدول العربية".

وطالب بطرس "الجهات المعنية في الدولة بمعاملة الدول العربية بالمثل، وبالتالي إعادة تفعيل إجازات الاستيراد لهذه المنتجات وبشكل سريع، ريثما يتم وضع رسوماً جمركية عليها، حمايةً لهذه الصناعة الناشئة في لبنان، التي باتت لا تستطيع المنافسة في سوقها الداخلية، وفي الوقت نفسه تُمنع من تصدير منتجاتها إلى الدول العربية، ما يعني سقوطها الحتمي".

وختم بطرس البيان بتأكيد "ثقة النقابة بالوزارات المعنية كلها لحماية وتحفيز الاقتصاد الوطني، آملاً اتخاذ الخطوات المطلوبة بشكل سريع للحفاظ على القطاع وعلى هذه الصناعة الواعدة".
 
(الوكالة الوطنية)
