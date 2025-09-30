نقيب الدواجن: الصناعة مهددة بالانهيار بسبب قرارات استيراد مجحفة

Advertisement

(الوكالة الوطنية)

أصدرت النقابة للدواجن برئاسة وليم بياناً ناشدت فيه المسؤولين اتخاذ الخطوات المناسبة لحماية مصنعات الدجاج المهددة بخطر وجودي، جراء منع إدخالها إلى ، مقابل السماح للمنتجات العربية المماثلة بالدخول إلى من دون رسوم جمركية.وقال بطرس: "إن معظم تمنع إدخال الدجاج المُصَنَّع اللبناني إلى أسواقها لحماية منتجاتها المماثلة. ومؤخراً أصدرت دولة الشقيقة قراراً بالمنع بعدما كنا نصدر هذه المنتجات إلى سوقها".وأضاف: "هذا من جهة، أما من جهة ثانية، فإن لبنان يسمح باستيراد مُصَنَّعات الدجاج من مختلف دول العالم، لكن الأمر المستغرب أن هذه المنتجات المستوردة من الدول العربية معفاة من الرسوم الجمركية".وتابع: "الغريب في الأمر هو إعفاء منتجات الدجاج من دول عربية من الرسوم الجمركية في لبنان، على الرغم من أن الدجاج المستخدم في هذه الصناعة ليس من الإنتاج المحلي لهذه الدول العربية".وطالب بطرس "الجهات المعنية في الدولة بمعاملة الدول العربية بالمثل، وبالتالي إعادة تفعيل إجازات الاستيراد لهذه المنتجات وبشكل سريع، ريثما يتم وضع رسوماً جمركية عليها، حمايةً لهذه الصناعة الناشئة في لبنان، التي باتت لا تستطيع المنافسة في سوقها الداخلية، وفي الوقت نفسه تُمنع من تصدير منتجاتها إلى الدول العربية، ما يعني سقوطها الحتمي".وختم بطرس البيان بتأكيد "ثقة النقابة بالوزارات المعنية كلها لحماية وتحفيز ، آملاً اتخاذ الخطوات المطلوبة بشكل سريع للحفاظ على القطاع وعلى هذه الصناعة الواعدة".