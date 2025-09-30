شقير والسفير المكسيكي.. فرص التعاون الاقتصادي بين العاصمتين

Advertisement

استقبل رئيس الوزير السابق ، في مقر غرفة وجبل ، سفير في لبنان روميرو بوك، حيث جرى البحث في سبل تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.في بداية اللقاء، رحب بالسفير بوك، مؤكداً "علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين"، ومعرباً عن اهتمام القطاع الخاص اللبناني بتطوير العلاقات الاقتصادية مع الخارج، خصوصاً مع المكسيك التي تحتضن جالية لبنانية كبيرة. وأشار إلى أنّ "هناك الكثير من مجالات التعاون والفرص التي من الممكن العمل عليها في ، ومنها زيادة التبادل التجاري، لا سيما أنّ لدى لبنان صناعات عالية الجودة ومنتجات زراعية تحتاجها الأسواق المكسيكية".، شكر السفير بوك شقير الاستقبال، مشيراً إلى أنّ "عدداً من المنتجين ورجال الأعمال المكسيكيين أنشأوا منصة إلكترونية يتم من خلالها عرض المنتجات، وبإمكان رجال الأعمال اللبنانيين الدخول إليها للتعرف على السلع والنظر في إمكانية استيرادها". ودعا إلى "عقد لقاء عبر تقنية zoom بين رجال أعمال لبنانيين ونظرائهم المكسيكيين، على أن تتبعه لقاءات مباشرة في بيروت أو المكسيك".وأكد أنّ "هناك منتجات مكسيكية بالإمكان تصديرها إلى لبنان، فيما يحتاج السوق المكسيكي إلى منتجات لبنانية متنوعة وكذلك إلى علامات تجارية في مجال المطاعم".وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التواصل لتنفيذ ما تم التفاهم عليه، وقدّم شقير كتاب غرفة بيروت وجبل لبنان إلى السفير المكسيكي.