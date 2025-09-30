Advertisement

لبنان

شقير والسفير المكسيكي.. فرص التعاون الاقتصادي بين العاصمتين

Lebanon 24
30-09-2025 | 08:11
استقبل رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، سفير المكسيك في لبنان فرانسيسكو روميرو بوك، حيث جرى البحث في سبل تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
في بداية اللقاء، رحب شقير بالسفير بوك، مؤكداً "علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين"، ومعرباً عن اهتمام القطاع الخاص اللبناني بتطوير العلاقات الاقتصادية مع الخارج، خصوصاً مع المكسيك التي تحتضن جالية لبنانية كبيرة. وأشار إلى أنّ "هناك الكثير من مجالات التعاون والفرص التي من الممكن العمل عليها في المستقبل، ومنها زيادة التبادل التجاري، لا سيما أنّ لدى لبنان صناعات عالية الجودة ومنتجات زراعية تحتاجها الأسواق المكسيكية".

من جهته، شكر السفير بوك شقير على حسن الاستقبال، مشيراً إلى أنّ "عدداً من المنتجين ورجال الأعمال المكسيكيين أنشأوا منصة إلكترونية يتم من خلالها عرض المنتجات، وبإمكان رجال الأعمال اللبنانيين الدخول إليها للتعرف على السلع والنظر في إمكانية استيرادها". ودعا إلى "عقد لقاء عبر تقنية zoom بين رجال أعمال لبنانيين ونظرائهم المكسيكيين، على أن تتبعه لقاءات مباشرة في بيروت أو المكسيك".

وأكد أنّ "هناك منتجات مكسيكية بالإمكان تصديرها إلى لبنان، فيما يحتاج السوق المكسيكي إلى منتجات لبنانية متنوعة وكذلك إلى علامات تجارية في مجال المطاعم".

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التواصل لتنفيذ ما تم التفاهم عليه، وقدّم شقير كتاب غرفة بيروت وجبل لبنان إلى السفير المكسيكي.
 
(الوكالة الوطنية)
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24