Advertisement

لبنان

الحريري: لبنان لا يبنى بالتهميش بل بالمشاركة

Lebanon 24
30-09-2025 | 08:14
A-
A+
Doc-P-1423543-638948422936015734.png
Doc-P-1423543-638948422936015734.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
‏كتب بهاء الحريري على منصة "اكس": "ما يُطرح اليوم ليس مجرد تعديل قانوني، بل محاولة فاضحة لسلب المغتربين حقهم الدستوري في تقرير مصير وطنهم وصنع القرار. اللبنانيون في الخارج لم يتخلّوا يومًا عن ‎لبنان، بل ساندوه في أصعب الظروف، وكرامتهم لا تقلّ عن كرامة أي مواطن في الداخل".
Advertisement

وأضاف: "حصر تصويتهم بستة نواب فقط هو إقصاء مكشوف وانتهاك واضح لمبدأ المساواة. لبنان لا يُبنى بالتهميش، بل بمشاركة جميع أبنائه، أينما وجدوا".
مواضيع ذات صلة
فضل الله: لبنان لا يبنى بالتهميش بل بالتضامن بين كل أبنائه
lebanon 24
30/09/2025 16:54:32 Lebanon 24 Lebanon 24
بهاء الحريري في ذكرى تفجير مسجدَي التقوى والسلام: الوطن لا يُبنى من دون محاسبة
lebanon 24
30/09/2025 16:54:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري عبر "لبنان24": قرار مشاركة تيار المستقبل بالإنتخابات النيابية عام 2026 بيد الرئيس سعد الحريري فقط
lebanon 24
30/09/2025 16:54:32 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي قبلان: واقع لبنان لا يقوم إلا بالمشاركة والتعاون
lebanon 24
30/09/2025 16:54:32 Lebanon 24 Lebanon 24

الحريري على

الحريري

الدستور

لبنان

ستوري

توري

اندو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:42 | 2025-09-30
09:38 | 2025-09-30
09:30 | 2025-09-30
09:30 | 2025-09-30
09:17 | 2025-09-30
09:03 | 2025-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24