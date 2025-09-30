فشل نصاب الجلسة التشريعية… وبو صعب يحذّر من "تعطيل خطير"

Advertisement

لم يكتمل نصاب الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس المجلس النيابي ، إذ حضر 48 نائباً فقط، ما دفع إلى إرجائها من دون تحديد موعد جديد.وأوضح مجلس النواب أنّ "النصاب طار قبل انتهاء جلسة الأمس، وبالتالي القوانين السبعة التي أُقرّت تبقى محفوظة لكنها مجمّدة إلى حين إقفال المحضر في جلسة لاحقة".وأضاف: "حق النواب مقاطعة الجلسة، لكن السؤال: ما هي الخطوة التالية ومتى سيعود التشريع؟ الشعب اللبناني ينتظر إنجاز قوانين إصلاحية مثل هيكلة المصارف، المالية، والموازنة".وتابع: "تعطيل المجلس النيابي قد يكون هدفاً بحد ذاته، وهذا خطير لأنه يعني أننا لن نخرج من الأزمة إلا بحل سياسي كبير". وختم مؤكداً أنّ "الأزمة تتفاقم والخلافات داخلية، ولن تُحل إلا بالتفاهم السياسي".