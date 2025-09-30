"اليونيفيل": ندعم الجيش وشراكتنا معه قويّة

قالت "اليونيفيل" في بيان، إنّ "شراكة قويّة وطويلة الأمد تجمع اليونيفيل والجيش".

وأضافت: "من الدوريات المشتركة وإزالة الألغام إلى إعادة فتح الطرق والتدريب المشترك، نعمل جنباً إلى جنب لبناء المهارات وتعزيز الثقة والمساهمة في استعادة الاستقرار في المنطقة".

Advertisement

وتابعت "اليونيفيل"، أنّ "تعاوننا يتجاوز الانشطة العملياتية. نحن ندعم الجيش، ونساعده على الانتشار في مواقعه، ونتعاون في الأنشطة التي تدعم المجتمعات المحلية. تضمن هذه الشراكة قدرة حفظة السلام والجيش على الاستجابة بفاعلية للتحديات والحفاظ على أكثر أماناً".