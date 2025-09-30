26
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
21
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
7
o
بشري
18
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
خريش وطليس.. بحث لدعم الدفاع المدني
Lebanon 24
30-09-2025
|
10:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل
المدير العام
للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش، في مكتبه، مسؤول الشؤون البلدية والاختيارية في حركة "أمل" بسام طليس، على رأس وفد من كشافة الرسالة الإسلامية، ضمّ مفوض الدفاع المدني ربيع
عيسى
والمفتش العام
علي عباس
.
Advertisement
وأفادت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في
المديرية العامة للدفاع المدني
في بيان، بأن "اللقاء شكل مناسبة للتباحث في شؤون ذات اهتمام مشترك، لا سيما في ما يتعلق بتعزيز سبل التعاون والتنسيق بما يخدم المصلحة العامة".
وقال البيان أنه تم التطرق إلى التضحيات التي قدّمها الدفاع المدني من
شهداء
وجرحى خلال العدوان
الإسرائيلي
الأخير على
لبنان
، وتأكيد أهمية مواصلة دعم هذه المؤسسة الوطنية وتمكينها من القيام بمهامها في خدمة المواطنين".
مواضيع ذات صلة
لقاءات خريش.. لتعزيز دور الدفاع المدني
Lebanon 24
لقاءات خريش.. لتعزيز دور الدفاع المدني
01/10/2025 01:06:00
01/10/2025 01:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خريش: الدفاع المدني في الخط الأمامي والجهوزية أولوية
Lebanon 24
خريش: الدفاع المدني في الخط الأمامي والجهوزية أولوية
01/10/2025 01:06:00
01/10/2025 01:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خريش: نعمل على دعم عناصر الدفاع المدني للقيام بواجبهم الإنساني والوطني
Lebanon 24
خريش: نعمل على دعم عناصر الدفاع المدني للقيام بواجبهم الإنساني والوطني
01/10/2025 01:06:00
01/10/2025 01:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خريش.. سبل التعاون بين الدفاع المدني وبلدية بسكنتا
Lebanon 24
خريش.. سبل التعاون بين الدفاع المدني وبلدية بسكنتا
01/10/2025 01:06:00
01/10/2025 01:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المديرية العامة للدفاع المدني
المديرية العامة
المدير العام
الإسرائيلي
علي عباس
الاختيار
الإسلام
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
إكتظاظ
Lebanon 24
إكتظاظ
17:12 | 2025-09-30
30/09/2025 05:12:57
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو جديد لـ"الحزب": نحن أهل الميدان
Lebanon 24
فيديو جديد لـ"الحزب": نحن أهل الميدان
16:21 | 2025-09-30
30/09/2025 04:21:38
Lebanon 24
Lebanon 24
على رأس وفد.. وزير الدفاع يصل إلى السعودية
Lebanon 24
على رأس وفد.. وزير الدفاع يصل إلى السعودية
16:18 | 2025-09-30
30/09/2025 04:18:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريح جديد لمحامي هنيبعل القذافي.. هذا ما طالب به
Lebanon 24
تصريح جديد لمحامي هنيبعل القذافي.. هذا ما طالب به
15:46 | 2025-09-30
30/09/2025 03:46:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار ناقش مع طليس تحسين واقع النقل البري في لبنان
Lebanon 24
الحجار ناقش مع طليس تحسين واقع النقل البري في لبنان
15:17 | 2025-09-30
30/09/2025 03:17:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تشبه والدتها.. ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق تتزوج في اسبانيا تعرّفوا إلى عريسها (صور وفيديو)
Lebanon 24
تشبه والدتها.. ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق تتزوج في اسبانيا تعرّفوا إلى عريسها (صور وفيديو)
00:41 | 2025-09-30
30/09/2025 12:41:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب لبنان.. شعر بها سكان هذه المنطقة
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب لبنان.. شعر بها سكان هذه المنطقة
14:19 | 2025-09-30
30/09/2025 02:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
30/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... تعديل رسوم السجل العدليّ لهؤلاء
Lebanon 24
بالصورة... تعديل رسوم السجل العدليّ لهؤلاء
08:13 | 2025-09-30
30/09/2025 08:13:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يسحب "فتيل الإنفجار".. الأمن قبل أي شيء
Lebanon 24
بري يسحب "فتيل الإنفجار".. الأمن قبل أي شيء
12:00 | 2025-09-30
30/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:12 | 2025-09-30
إكتظاظ
16:21 | 2025-09-30
فيديو جديد لـ"الحزب": نحن أهل الميدان
16:18 | 2025-09-30
على رأس وفد.. وزير الدفاع يصل إلى السعودية
15:46 | 2025-09-30
تصريح جديد لمحامي هنيبعل القذافي.. هذا ما طالب به
15:17 | 2025-09-30
الحجار ناقش مع طليس تحسين واقع النقل البري في لبنان
15:15 | 2025-09-30
سماع دوي انفجار قوي في الجنوب.. هذه طبيعته
فيديو
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
01/10/2025 01:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
01/10/2025 01:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
01/10/2025 01:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24