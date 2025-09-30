خريش وطليس.. بحث لدعم الدفاع المدني



Advertisement

وأفادت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في في بيان، بأن "اللقاء شكل مناسبة للتباحث في شؤون ذات اهتمام مشترك، لا سيما في ما يتعلق بتعزيز سبل التعاون والتنسيق بما يخدم المصلحة العامة". استقبل للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش، في مكتبه، مسؤول الشؤون البلدية والاختيارية في حركة "أمل" بسام طليس، على رأس وفد من كشافة الرسالة الإسلامية، ضمّ مفوض الدفاع المدني ربيع والمفتش العام .وأفادت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في في بيان، بأن "اللقاء شكل مناسبة للتباحث في شؤون ذات اهتمام مشترك، لا سيما في ما يتعلق بتعزيز سبل التعاون والتنسيق بما يخدم المصلحة العامة".

وقال البيان أنه تم التطرق إلى التضحيات التي قدّمها الدفاع المدني من وجرحى خلال العدوان الأخير على ، وتأكيد أهمية مواصلة دعم هذه المؤسسة الوطنية وتمكينها من القيام بمهامها في خدمة المواطنين".