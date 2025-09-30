Advertisement

لبنان

خريش وطليس.. بحث لدعم الدفاع المدني

Lebanon 24
30-09-2025 | 10:41
استقبل المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش، في مكتبه، مسؤول الشؤون البلدية والاختيارية في حركة "أمل" بسام طليس، على رأس وفد من كشافة الرسالة الإسلامية، ضمّ مفوض الدفاع المدني ربيع عيسى والمفتش العام علي عباس.
وأفادت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، بأن "اللقاء شكل مناسبة للتباحث في شؤون ذات اهتمام مشترك، لا سيما في ما يتعلق بتعزيز سبل التعاون والتنسيق بما يخدم المصلحة العامة".
 
وقال البيان أنه تم التطرق إلى التضحيات التي قدّمها الدفاع المدني من شهداء وجرحى خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، وتأكيد أهمية مواصلة دعم هذه المؤسسة الوطنية وتمكينها من القيام بمهامها في خدمة المواطنين".
