البزري يهنئ حلاوي بتوليه قيادة دائرة أمن عام لبنان الجنوبي

التقى النائب الدكتور البزري العقيد ، أمن عام الجنوبي في ، بحضور رئيس مركز الرائد زياد أسطة.وشارك في اللقاء أيضًا رجل الأعمال وائل بساط، وعضوا مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب كامل شريتح وصبحي أبو عقدة.ورحب النائب البزري بالعقيد حلاوي، مهنئًا إياه على توليه مهامه الجديدة ومتمنيًا له النجاح والتوفيق في قيادة دائرة في الجنوب، مشيدًا بالدور الوطني الذي تقوم به المديرية في حفظ الأمن والاستقرار، وتعزيز العلاقة بين الدولة والمواطنين.