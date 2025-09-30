Advertisement

لبنان

البزري يهنئ حلاوي بتوليه قيادة دائرة أمن عام لبنان الجنوبي

Lebanon 24
30-09-2025 | 10:58
التقى النائب الدكتور عبد الرحمن البزري العقيد علي حلاوي، رئيس دائرة أمن عام لبنان الجنوبي في المديرية العامة للأمن العام، بحضور رئيس مركز صيدا الرائد زياد أسطة.
وشارك في اللقاء أيضًا رجل الأعمال وائل بساط، وعضوا مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب كامل شريتح وصبحي أبو عقدة.

ورحب النائب البزري بالعقيد حلاوي، مهنئًا إياه على توليه مهامه الجديدة ومتمنيًا له النجاح والتوفيق في قيادة دائرة الأمن العام في الجنوب، مشيدًا بالدور الوطني الذي تقوم به المديرية في حفظ الأمن والاستقرار، وتعزيز العلاقة بين الدولة والمواطنين.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24