لبنان

مرقص استقبل وفد اليونيسف لبحث التعاون الإعلامي المقبل

Lebanon 24
30-09-2025 | 12:08
استقبل وزير الإعلام المحامي بول مرقص وفدا من اليونيسف، ضم مسؤول قسم الإعلام والمناصرة في اليونيسف - لبنان كريستوف بوليراك والمسؤولة الإعلامية بلانش باز والمسؤولة في قسم الإعلام والتواصل مايا عتيق، في حضور رئيسة مجلس إدارة المديرة العامة لـ "تلفزيون لبنان" الدكتورة إليسار نداف ومدير "الوكالة الوطنية للإعلام" زياد حرفوش.
ويأتي الاجتماع في إطار متابعة خطة العمل بين وزارة الإعلام واليونيسف للعامين 2025-2026، وتم البحث في إمكان تعاون جديد. (الوكالة الوطنية)
 
