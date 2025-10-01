Advertisement

لبنان

حرب أم تهويل؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
01-10-2025 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1423805-638949035846163136.webp
Doc-P-1423805-638949035846163136.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهدت الأيام الماضية تصاعدًا لافتًا في موجة الضخ الإعلامي والسياسي عن احتمال اندلاع حرب إسرائيلية على لبنان، مع حديث مكثّف عن أن الحرب باتت وشيكة وقريبة جدًا.
Advertisement
الا ان خبراء ومتابعين اكدوا ان الحشود العسكرية التي تشهدها المنطقة في الآونة الأخيرة، لا تعني بالضرورة أن الحرب وشيكة، بل قد يكون ذلك مؤشرًا معاكسًا على أن المواجهة الكبرى لن تقع.
وبحسب المتابعين، فان التركيز في المرحلة الحالية يبدو منصبًا أكثر على تكثيف الضغوط السياسية والعسكرية لانتزاع تنازلات من دون الذهاب إلى حرب شاملة، خصوصًا في ظل التعقيدات الإقليمية والدولية التي تجعل من الصعب اندلاع صراع واسع بين الولايات المتحدة وإيران.
والأهم أن نقل طائرات تزويد الوقود، الذي يُروّج له كدليل على التحضير لعمل عسكري، لا يكفي وحده لتأكيد أن الحرب باتت خيارًا حتميًا".
وتقول مصادر سياسية "إن التصعيد في نبرة التحذيرات لم يأتِ من فراغ، بل يستند بشكل أساسي إلى تسريبات ديبلوماسية في الأيام الأخيرة لعدد من الإعلاميين وبعض القوى السياسية. وقد ساهمت هذه التسريبات في تغذية مناخ الخوف ورفع منسوب التوتّر الداخلي، فيما يرى مراقبون أن جزءًا من هذا التهويل يهدف إلى الضغط السياسي وتحريك بعض الملفات، أكثر مما يعكس معطيات ميدانية مؤكدة حول نية إسرائيل شنّ حرب فعلية في المدى القريب".
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
الموسوي: نواجه حملات التهويل بالهدوء والإيمان
lebanon 24
01/10/2025 11:28:19 Lebanon 24 Lebanon 24
هاشم: محاولات التهويل لا تخدم البلد واستقراره
lebanon 24
01/10/2025 11:28:19 Lebanon 24 Lebanon 24
قبيسي: الكلام والتهويل بالحرب للأسف هو كلام داخلي
lebanon 24
01/10/2025 11:28:19 Lebanon 24 Lebanon 24
أي نوع أكثر صحة.. القهوة الساخنة أم الباردة أم المثلجة؟
lebanon 24
01/10/2025 11:28:19 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الولايات المتحدة

القوى السياسية

إسرائيل

التركي

الترك

إيران

ماسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:21 | 2025-10-01
04:15 | 2025-10-01
04:11 | 2025-10-01
04:10 | 2025-10-01
04:09 | 2025-10-01
04:06 | 2025-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24