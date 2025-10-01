27
لبنان
40 عامًا على تأسيس أمن الدولة… غابة أرز تكريمًا للعطاء
Lebanon 24
01-10-2025
|
02:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلقت
المديرية العامة
لأمن الدولة، برئاسة اللواء الركن إدكار لاوندس، يوم الإثنين 29 أيلول2025، مشروع "غابة أمن الدولة" في محمية أرز الشوف – غابة أرز الباروك، بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيس المديرية. وشمل المشروع زرع أربعين شجرة أرز تكريمًا لأربعة عقود من الجهود المستمرة لأمن الدولة.
حضر الافتتاح ممثل
وزير الزراعة
الدكتور سامر ذبيان، ورئيس بلدية الباروك – الفريديس الدكتور فادي محمود وأعضاء
المجلس البلدي
، إلى جانب فريق عمل المحمية، وضباط، وعدد من الشخصيات الرسمية والمحلية. وشمل الحفل إزاحة الستار عن لوحة تعريفية على مدخل الغابة وجولة تعريفية بأنشطة المحمية وأساليب إدارتها والبيئة المحيطة بها، قبل الانتقال إلى مقر البلدية.
وأشاد رئيس البلدية بالدور الكبير لأمن الدولة بقيادة اللواء لاوندس في مكافحة الفساد وتثبيت الأمن واستعادة ثقة المواطنين.
من جهته
، أكد اللواء لاوندس على
التزام
المديرية بالحفاظ على الأمن البيئي إلى جانب الجيش وسائر
الأجهزة الأمنية
، مشددًا على أن "أمن الدولة أصبح في قلب الشوف كما أن الشوف في قلب أمن الدولة".
وأشار ممثل
وزارة الزراعة
إلى أن حماية البيئة تُعد من ركائز الأمن الوطني، موضحًا عمق الشراكة بين المحمية والمؤسسات الأمنية. وخُتم الحفل بتبادل الدرع التكريمي والهدايا بين اللواء لاوندس والدكتور محمود، أعقبه حفل كوكتيل احتفاءً بالمناسبة.
